مهرجان العلمين فى حتة تانية.. نجاح كبير لحفلى راغب علامة ونانسى عجرم

- حفلات مقبلة لحميد الشاعرى ومدحت صالح وبهاء سلطان وريهام عبدالحكيم

تتواصل فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة، أكبر تظاهرة فنية وترفيهية فى الشرق الأوسط، ليستمر حصد النجاح الكبير الذى حققته الأيام الأولى للمهرجان من خلال العروض والمسابقات والحفلات، وأبرزها حفلات النجوم تامر حسنى وأحمد سعد ونانسى عجرم وراغب علامة، إلى جانب عرض الساحر ولاعب الخفة كريس المصرى فى ضيافة الإعلامية إسعاد يونس.

وتشهد الأيام المقبلة عددًا من الفعاليات الجديدة الترفيهية والسياحية والرياضية والفنية، بعد أن أنهى المنظمون الترتيبات لكثير من الفعاليات المقررة إقامتها تباعًا، وأبرزها حفلا «الكينج» محمد منير وحميد الشاعرى، ومدحت صالح وريهام عبدالحكيم، إضافة إلى حفل مرتقب لبهاء سلطان وكارول سماحة، بجانب حفل الموسيقار العالمى عمر خيرت.

وشهد موقع «تذكرتى» إقبالًا جماهيريًا كثيفًا على حجز تذاكر حفل النجم مدحت صالح والنجمة ريهام عبدالحكيم، بعد الإعلان عنه خلال الأيام الماضية، إضافة إلى الحفل الضخم المرتقب لـ«منير» و«الشاعرى»، يوم الجمعة المقبل ٤ أغسطس.

كما قاربت على النفاد تذاكر حفل النجم بهاء سلطان والنجمة كارول سماحة، المقرر إقامته ١٠ أغسطس المقبل، وهو الأمر نفسه بالنسبة لحفل الموسيقار الكبير عمر خيرت، فى اليوم نفسه.

كما تستعد العلمين الجديدة لعدد من الفعاليات، منها بطولات التجديف، وسباق مصر للسيارات، بالإضافة إلى عروض أزياء ضخمة، وكذلك البطولة العربية للجودو، وغيرها من الفعاليات المميزة والحفلات الضخمة.

راغب علامة: مصر أرض الحب والطيبة.. وسأشارك كل عام

نجح النجم راغب علامة فى إمتاع جمهوره، الذى حرص على حضور حفله فى منطقة «العلمين أرينا»، حيث أشعل حماس الجمهور بمجرد صعوده على المسرح، الذى جرى تجهيزه بأحدث معدات الإضاءة والصوت، وشاشات العرض الضخمة، التى عرضت مجموعة من الصور والفيديوهات المميزة فى مسيرته الفنية الطويلة.

واستهل راغب علامة الحفل بأغنية «اللى باعنا»، التى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وبعدها بدأ فى أداء عدد من أغنياته الشهيرة. وفى لفتة طيبة، وجه النجم اللبنانى التحية للشاعر الغنائى هانى عبدالكريم أثناء حضوره، قائلًا: «هانى كتب لى أغنية صعب تغيب عن عينى من أجمل أغانى حياتى»، وأشاد بكلمات الأغنية قائلًا «الله على الكلام.. الله على الحب والصدق والشجن، فى انتظار عمل تانى يجمعنا بنفس المستوى».

وباللون الأبيض الصيفى ظهر «علامة» على خشبة المسرح، وأشاد بالمهرجان والتنظيم قائلًا: «أشكر الشركة المتحدة على جهودها فى تنظيم المهرجان، ويسعدنى أن أكون وسط جمهورى وهغنى كل حاجة جديدة وقديمة»، مضيفًا: «مصر أرض الحب والطيبة والطهارة، وهكون حريص على المشاركة فى مهرجان العلمين كل عام».

وقدم راغب خلال الحفل برنامجًا مميزًا من الأغنيات التى شكلت تاريخه الفنى، وجمع بين الأغانى القديمة والحديثة والأغانى ذات الإيقاع الراقص التى تناسب أجواء الحفل. ومن الأغنيات التى قدمها خلال الحفل: «قلبى عشقها، وفورًا غرام، وأنا اسمى حبيبك، وصعب تغيب»، كما تفاعل الجمهور بشكل كبير مع أغنية «استمارة ٦»، ووعد راغب علامة الجمهور بالمزيد من الحفلات والأغنيات.

نانسى عجرم:شوفت فى العلمين «العالم علمين»

إلى جانب راغب علامة، كان جمهور العلمين الجديدة على موعد مع حفل النجمة نانسى عجرم، أيضًا، فى منطقة «العلمين أرينا»، التى شهدت وجودًا مكثفًا للجمهور، بعد نفاد تذاكر الحفل قبل موعده بساعات.

ومع صعود «نانسى» على مسرح الحفل، تعالت صيحات وهتافات الجمهور، لتعبر النجمة اللبنانية بعدها عن سعادتها بوجودها على أرض العلمين، مشيدة بتنظيم المهرجان والحفل وكل القائمين عليه.

وقالت «نانسى» إنها رأت بالفعل فى العلمين «العالم علمين»، شعار مهرجان العلمين الجديدة، وهو ما زاد من تفاعل الجمهور معها ومع كلماتها.

وانطلقت بعدها فى الحفل، مقدمة عددًا من أغنياتها التى يحبها الجمهور، ومنها: «أنت إيه، وبتفكر فى إيه، وما تيجى هنا، وقول تانى كده، وبدنا نولع الجو، وحبك سفاح».

واستعادت «نانسى» مع جمهورها ذكريات البدايات بعدد من أغانيها القديمة، التى شكلت علاقتها الوثيقة مع الجمهور المصرى، مثل «أخاصمك آه، ويا أطبطب» وغيرهما من الأغنيات.

وشهد الحفل تنظيمًا احترافيًا من شركة «تذكرتى»، من خلال تأمين مداخل ومخارج الحفل بشكل كامل، لتجنب أى تكدسات فى الدخول والخروج، وسط انتشار المنظمين الشباب بشكل مكثف ومنظم، ما أسهم فى تسهيل عمليتى الدخول والخروج بسلاسة.

توزيع جوائز بطولة البادل

اختتمت فعاليات البطولة الدولية لـ«البادل»، التى أقيمت على أرض العلمين الجديدة على مدار ٣ أيام، وهى لعبة جديدة تجمع بين التنس وكرة القدم. وأقيمت مسابقات نصف النهائى والنهائى، أمس السبت، ثم جرى توزيع الجوائز على المراكز الأولى، وسط وجود جماهيرى كبير. كما شهدت الفعاليات الأخرى المقامة على هامش المهرجان وجودًا كبيرًا من الجمهور، خاصة «مسرح الشارع» الذى جذب الجمهور للفرق الفنية والفلكلورية المميزة.

وقدمت فرق قصور الثقافة عدة عروض للجمهور بحضور الآلاف، على رأسها فرق: «العريش» للفنون الشعبية، والتنورة التراثية، والحرية للفنون الشعبية، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققته تلك الفرق فى عروضها الأولى، الجمعة الماضى، إضافة إلى حفل على الهلباوى على مسرح الكورنيش.

نجاح كبير لعرض كريس المصرى

فى العاشرة من مساء، أمس السبت، كانت مدينة العلمين الجديدة على موعد مع أكبر عرض لمهارات خفة اليد والخداع البصرى، قدمه الساحر كريس المصرى، فى ضيافة الإعلامية إسعاد يونس، وبمساعدة فرقة «أيامنا الحلوة». وشهد المسرح وجودًا جماهيريًا كبيرًا، وتفاعل الجمهور بشكل حماسى مع كل فقرات الحفل، التى قدم خلالها الساحر كريس المصرى عرضًا ساحرًا خطف الأنظار، من خلال مهارات خفة اليد التى اشتهر بها، وحصد من خلالها إشادات الجمهور.

منير