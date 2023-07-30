الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تنسيق الثانوية العامة 2023 بمحافظة أسيوط ودرجات القبول بتنسيق المرحلة الثانية

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

تتزايد معدلات البحث عن تنسيق الثانوية العامة بمحافظة أسيوط 2023 ودرجات القبول بتنسيق المرحلة الثانية للمحافظة، من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية، وبالتزامن مع توارد أنباء عن وجود مرحلة ثانية لتنسيق الثانوية العامة للمحافظة 2023 .

تنسيق الثانوية العامة في محافظة أسيوط 2023

وكان  اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اعتمد منذ شهر مضى تقريبا  تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسي 2023 /2024 بمجموع 245 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية، وذلك بعد تزايد ارتفاع نسب النجاح والمجاميع .

ومع اقتراب الأنتهاء من التقديم للمرحلة الأولى فى تنسيق الثانوية العامة لمحافظة أسيوط 2023 بدأ البحث عن درجات القبول بالمرحلة الثانية، وقبل ذلك البحث عن وجود مرحلة ثانية سوف يتم الإعلان عنها أم لا، ومازالت محافظة أسيوط حتى اللحظة لم تعلن أي أخبار عن درجات القبول بتنسيق المرحلة الثانية.

اللحظات الأخيرة قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة.. طلاب وأهالي: "قلق.. صلاة.. نذر"

رابط نتيجة الثانوية العامة محافظة الدقهلية 2023

"مصدر بالتعليم" يكشف موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقعي وزارة التربية والتعليم والدستور

الأوراق المطلوبة للتقديم في الثانوية العامة 2023

1- طلب التحاق بمرحلة الثانوية العامة.

 

2- أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر وإحضار صورتين منها.

 

3- الدمغات الخاصة بطلب الالتحاق بالثانوية العامة.

 

4- صورة من البطاقة الشخصية لولي الأمر الأب والأم.

 

5- البطاقة الصحية للطالب.

 

6- أصل شهادة النجاح في الإعدادية وصورتان منها.

 

7- 6 صور شخصية حديثة 4×6 مدون عليها اسم الطالب.

 

8- بطاقة الاختيار.

 

9- 2 طابع مهن تعليمية.

 

10- حافظة بلاستيكية.

 

11- ملف ورقي للتقديم في الثانوية العامة

شروط وضع تنسيق الشهادة الإعدادية 2023

وعلى صعيد متصل يختلف تنسيق الثانوية العامة فلا كل عام من محافظة لأخرى بناءا على عدة عواما من ضمنها عدد المدارس بكل محافظة وكذلك نسب النجاح بكل محافظة ونسب المجاميع فى ذات الوقت لذا تقوم كل محافظة بوضع تنسيق يختلف من محافظة لاخرى بناء علىنسب النجاح لطلابها فى الشهادة الغعدادية ونسب المجاميع وكذلك عدد المدارس بها .

ومن ناحية أخرى فى حال عدم أكتمال الفصول  المخصصة للصف الأاول الثانوى "العام" تقزم المحافظة بأتخاذ خطوة ثانية، وهى الإعلان عن تنسيق القبول للمرحلة الثانية وتكون نسبة المجموع له أقل من المرحلة الأولى.

نسيق الثانوية العامة بمحافظة اسيوط 2023 درجات القبول بتنسيق المرحلة الثانية لمحافظة اسيوط تنسيق الثانوية العامة في محافظة أسيوط 2023 مرحلة ثانية الأوراق المطلوبة للتقديم في الثانوية العامة 2023 تنسيق الشهادة الإعدادية 2023

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