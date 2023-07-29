نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2023.. والأوراق المطلوبة

زاد البحث نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2023 من جانب أولياء أمور الطلاب من سن 4-6 سنوات الراغبين في ضم أبنائهم إلى المدراس الحكومية والتجريبية (عربي، لغات) بمرحلة kg أو الصف الأول الاتبدائي خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 في كافة محافظات الجمهورية.

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2023

يتم الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2023 من خلال موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بالمحافظة من خلال هذا الرابط (من هنا) في التقديم الذي تم خلال شهر يونيو 2023 حيث تم التقديم من خلال الموقع الرسمي الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور وضمان إيجاد أماكن شاغرة في المدارس الحكومية للأطفال التي تنطبق عليهم الشروط اللازمة.

يذكر أنه تم غلق باب التقديم في المدارس الحكومية للطلاب بمرحلة kg أو الصف الأول الاتبدائي خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 يوم 30 يونيو 2023 وفقا لقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي حيث جاء التقديم الرقمي لضمان الشفافية.

موعد إعلان نتيجة القبول في رياض الأطفال بالإسكندرية 2023

أكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الإسكندرية أنه يجرى حاليا توزيع الأطفال المتقدمين بطلبات الإلتحاق بالمدارس الحكومية من سن 4-6 سنوات على المدارس بمرحلة kg أو الصف الأول الاتبدائي خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 تمهيدا لاعلان نتيجة القبول خلال الأسبوع الجاري من خلال الموقع الإلكتروني.

أوضحت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد المقبولين في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد بمحافظة الإسكندرية قرابة 33 الف طفل من بينهم ما يزيد عن 24 ألف طفل فوق الـ 5 سنوات والباقي تحت سن الـ 5 سنوات.

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الأوراق المطلوبة للتقديم في kg1

حددت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الإسكندرية الأوراق اللازمة للتقديم في المدارس الحكومية لطلاب رياض الأطفال والتي تتلخص فيما يلي:-

شهادة ميلاد الطفل المتقدم.

صورة من بطاقة الرقم القومي للوالد.

عدد 8 صور شخصية للطالب.

عقد تمليك أو إيجار للمحل سكن الطالب وإيصال مرافق.

حافظة بلاستيكية.

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