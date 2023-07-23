الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شروط التقديم للصف الأول الابتدائى الأزهرى والأوراق المطلوبة

طلاب الثانوية الأزهرية
طلاب الثانوية الأزهرية

زاد البحث مؤخرًا عن موعد التقديم للصف الأول الابتدائي بالمدارس الأزهرية، حيث يعد التقديم للصف الأول الابتدائي في المدارس الأزهرية من اللحظات المهمة في حياة الأهالي، ليبدأ أولادهم رحلتهم التعليمية الأولى.

 

تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

يعلن الأزهر الشريف في كل عام دراسي جديد عن فتح باب القبول إلكترونيا لكل من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها "العادية – النموذجية – الخاصة" وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

تقرر أن يكون الحد الأدنى لقبول مرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما، وفي الصف الأول الابتدائي تقرر أن يكون الحد الأدنى 6 سنوات حتى سن 9 سنوات، وفي حال وجود أماكن شاغرة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن 6 أشهر كحد أدنى لسن القبول.

ولكي يتم قبول الطفل في المدرسة الأزهرية، هناك بعض الشروط والأوراق المطلوبة التي يجب توفيرها لإتمام عملية التقديم، نظرًا لأهمية التعليم الأزهري ودوره البارز في تنمية الشخصية الدينية والعقلية والاجتماعية للطفل، فإن عملية تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري تعد فرصة لبدء رحلة تعليمية قوية ومتينة، لذا ينبغي على الأهالي الاهتمام بتوفير الشروط المطلوبة والأوراق الضرورية من أجل ضمان نجاح عملية التقديم.

 

أخر موعد تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني

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الشروط المطلوبة للتقديم للصف الأول الابتدائي بالمدارس الأزهرية

العمر المناسب، حيث يجب أن يكون الطفل في سن الست سنوات في فترة التقديم، فإذا كانت هناك ظروف خاصة يمكن استثناء أعمار أخرى، ولكن يجب تقديم وثائق تثبت ذلك.

الجنسية: يجب أن يكون الطفل مصري الجنسية أو لديه إقامة مشروعة في مصر، بالإضافة إلى وجود شهادة ميلاد صادرة من السجل المدني، فضلًا عن وجود صور شخصية للطفل، شهادة التطعيمات اللازمة.

 

الأوراق المطلوبة للتقديم

نسخة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

نسخة من شهادة الثانوية العامة أو مؤهل دراسي لولي الأمر.

نسخة من شهادة الطلاق في حالة وجود طليق أو طليقة لولي الأمر.

إذا كانت الأسرة غير مصرية، فيجب توفير نسخة من جواز السفر مع صورة فيزا الإقامة في مصر، وإذا كانت الأسرة غير مسلمة، فيجب تصديق شهادة الديانة من السفارة المصرية في بلدهم، بالإضافة إلى أي وثائق أخرى تثبت أي ظروف خاصة تحتاج إلى اعتبارها عند التقديم.

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