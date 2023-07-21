الخط الساخن.. تقديم شكاوى انقطاع الكهرباء في مصر بسبب ارتفاع درجات الحرارة، يبحث المواطنون عن طريقة لتقديم شكوى لوزارة الكهرباء بسبب انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق.

ونرصد في التقرير التالي الخط الساخن.. تقديم شكاوى انقطاع الكهرباء في مصر

الخط الساخن تقديم شكاوى انقطاع الكهرباء في مصر

يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة عبر الخط الساخن رقم 121 لتقديم شكاوى أو بلاغات حول أعطال الكهرباء، وتتوفر هذه الخدمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، كما تضمن الخط الساخن تلقي الردود والإجابات اللازمة للاستفسارات المتعلقة بانقطاع التيار الكهربائي.

تقديم شكاوى انقطاع الكهرباء في مصر.. الخطوط الساخنة لخدمات الكهرباء المتنوعة:

- رقم شركة الكهرباء، لخدمة حساب الفاتورة: 359.

- رقم شركة الكهرباء، لتقديم الاستفسارات العامة: 527935.

- رقم شركة الكهرباء، لتقديم البلاغات الفنية: 2835989.

- رقم شركة الكهرباء، للإبلاغ عن القراءات: 146197.

- رقم شركة الكهرباء، للاستعلام عن المتأخرات: 7021.

وفيما يتعلق بطرق التواصل مع جهاز مرفق تنظيم الكهرباء:

ويمكن التواصل مع وزارة الكهرباء للإبلاغ عن الأعطال بسبب الموجة الحارة من خلال عدة طرق يوفرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لحل أي مشكلة.

- تقديم شكوى في إدارة شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

- إذا لم يتم حل الشكوى، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء، على النحو التالي:

_يقوم الشاكي باستيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.

_إحضار صورة من الشكوى المقدمة إلى شركة الكهرباء المختصة ورد الشركة.

_يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهي:

-الاتصال على رقم 23421475، والداخلي 154.

-من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز اضغط هنا.

-من خلال الإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين [email protected].

-من خلال البرید، وعنوانه: ص.ب. 73 بانوراما أكتوبر- رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

-من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 2342179.

-التوجه إلى مقر الجھاز الكائن بـ1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

الخط الساخن. تقديم شكاوى انقطاع الكهرباء في مصر



يذكر أن كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك طرق ترشيد استهلاك المكيف الكهربائي، وجاءت كالاتي:

1. يجب تشغيل التكييف على درجة حرارة 25 درجة.

2. لمواظبة الدورية على صيانة جهاز التكييف بتنظيف فلتر الهواء، والتأكد من أن جميع أجزاء التكييف تعمل بكفاءة.

3. يجب أن تكون قدرة التكييف متناسبة مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المناسبة في أسرع وقت وبأقل استهلاك للكهرباء.

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