الإلكتروني.. رابط التحويل بين المدارس 2023 لطلاب القاهرة والجيزة

رابط التحويل بين المدارس 2023.. الأكثر بحثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجوجل في الساعات الماضية، إذ تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استقبال طلبات التحويل بين المدارس الرسمية والرسمية للغات للعام الدراسي الجديد 2023-2024، عبر موقعها الإلكتروني المخصص لهذا الغرض.

ونرصد في التقرير التالي رابط التحويل بين المدارس 2023.

رابط التحويل بين المدارس 2023 محافظة القاهرة

الدخول على موقع التحويل الإلكتروني من خلال هذا الرابط واتباع الآتي من هنا:

1- الدخول إلى قسم التحويلات المدرسية.

2- اختر تحويلات الطلاب للعام الدراسي 2023-2024.

3- انقر على زر "استمارة طلب تحويل".

4- تأكد من قراءة التعليمات بعناية.

5- بعد ذلك، اضغط على زر "استمرار" في الأسفل.

6- ستظهر لك الاستمارة، قم بملئها بالمعلومات المطلوبة.

التحويلات بين المدارس 2023 محافظة الجيزة

1- أتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة موقع للتحويل الإلكتروني بين المدارس 2023، وللتقدديم بطلب التحويل يتم الدخول على هذا الرابط من هنا.

2-الضغط على تسجيل بيانات تحويل الطالب.

3- بملء البيانات المطلوبة الخاصة بالطالب.



4- الضغط على كلمة حفظ وطباعة الاستمارة.

وكانت أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة تعليمات هامة لعملية التسجيل، حيث يجب التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل بدقة لحساب سن الطالب الفعلي في أول أكتوبر 2023 إلكترونيًا.

كما سيتم الإعلان عن نتائج التحويلات اعتبارًا من 15/8/2023، ويتحمل ولي الأمر مسؤولية اختيار مدرسة ذات كثافة عالية، ولا يعد الموافقة على التحويل إليها نهائية. وفي حالة قبول الطلب، يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة. ويمكن التحويل إلى المراحل الثانوية، والإعدادية، والابتدائية، ورياض الأطفال، ولا تعتبر استمارة الرغبات موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية.

تعليمات التحويل الإلكتروني من مدرسة لأخرى

الجدير بالذكر أنه تتم عمليات التحويل المدرسي بشكل إلكتروني فقط، وذلك من خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات، بدءًا من رياض الأطفال KG2 وحتى التعليم الأساسي والثانوي العام، ولا يتم الاعتماد على التحويل الورقي "يدويًا" إلا في حالات التعليم الخاص والفني فقط.

-صحة البيانات المسجلة تقع مسؤولية تأكيدها على ولي الأمر. ولا يعتبر استمارة الرغبات موافقة صريحة إلا بعد التنسيق مع اللجنة المشكلة في الإدارة.

-لا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين، وفي حالة وجود أي تعديل فإنه يتعين على المتقدم التوجه للإدارة المطلوب تحويله إليها.

-يتعين على المتقدم إرفاق صورة بطاقة ولي الأمر سارية المفعول مع استمارة التحويل المطبوعة وتقديمها للإدارة المختصة خلال يوم العمل. ويتحمل ولي الأمر مسؤولية اختيار مدرسة ذات كثافات عالية، ولا يعد هذا اختيارًا موافقًا على التحويل إلى تلك المدرسة. وتقوم لجنة التحويلات المشكلة في الإدارة بتلبية إحدى الرغبات وفقًا للكثافات.

-يجب عدم تعديل الرغبات بعد طباعة استمارة التحويل. وتكون مسؤولية متابعة النتائج على ولي الأمر، حيث يتم ذلك من خلال دخول الموقع بعد أسبوع من التسجيل للاطلاع على نتيجة الطلب، سواء كان قد تم قبوله أو لاستكمال الإجراءات النهائية لإتمام الطلب.

-في حالة قبول الطلب، يجب طباعة استمارة التحويل من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.

كما يتحمل ولي الأمر مسؤولية استكمال جميع إجراءات التحويل خلال أسبوع من إعلان النتائج، وإلا سيتم اعتبار التحويل لاغيًا. وفي حالة التحويل داخل مدارس الإدارة، تكون الأولوية للأخوة ذوي الكثافات الأعلى، وذلك بعد إرفاق بيان قيد لهم من المدرسة.