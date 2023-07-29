تابع الآن| نتيجة الثانوية العامة 2023 بالرقم القومي

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالرقم القومي.. يرغب عدد كبير من طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة 2023 بالرقم القومي.. كى يتمكنوا من الحصول على النتيجة فور اعتمادها من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإعلانها رسميا.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالرقم القومي

خطوات معرفة رقم الجلوس بالرقم القومي 2023 للطالب عبر موقع التربية والتعليم:



1- تبدأ خطوات معرفة رقم الجلوس بالرقم القومي 2023 للطالب عبر موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023، من خلال زيارة موقع الوزارة الرسمي: https://moe.gov.eg/

2- يقوم الطالب أو ولي الأمر الراغب في معرفة رقم الجلوس باختيار «بوابة الثانوية العامة».

3- سيظهر رقم الجلوس الخاص بالطالب.

4- يقوم الطالب أو ولي الأمر بتسجيل رقم الجلوس واختيار «عرض نتيجة الثانوية العامة»، والتي ستظهر مباشرة عقب إعلانها رسميا.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

وفي ذات السياق، أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه بعد الاعتماد الرسمي مباشرة لـ نتيجة الثانوية العامة 2023، يظهر رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023، على بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويقدم رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023على بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg / على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خدمة الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس بشكل مجاني بدون دفع أي مصاريف إلكترونية.

نتيجة الثانوية العامة 2023.. خطوات الاستعلام:

1-الدخول على رابط النتيجة من هنا

2-كتابة رقم جلوس الطالب

3- الضغط على استعلام النتيجة

نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

يذكر أن أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 في امتحان مادة الفلسفة والمنطق التي بلغت 91.9%، مشيرا إلى أن عدد الطلاب الذين حصلوا على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.5% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

وأضاف حجازي، أن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 في امتحان مادة الرياضيات البحتة بلغت 89.7% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 5.8% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

وأشار إلى أن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 ، في امتحان مادة الأحياء بلغت 90.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.3% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

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