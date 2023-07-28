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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تعرف على أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 28-7-2023

الذهب
الذهب

واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات اليوم الجمعة في سوق الصاغة، وسجل الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري – 2150 جنيها متراجعًا بنحو 10 جنيهات، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 28-7-2023 . 

أسعار الذهب اليوم الخميس 27-7-2023

سعر الذهب اليوم 

الذهب عيار 24: بيع 2,446 جنيها شراء 2,457 جنيها.

الذهب عيار 22: بيع 2,242 جنيها، وللشراء 2,252 جنيها.

الذهب عيار 21: بيع 2,140 جنيها، وللشراء 2,150 جنيها.

أسعار القمح اليوم فى السوق المحلية

استقرار أسعار الأرز اليوم في السوق المحلية للتاجر والمستهلك

الدهب عيار 18: بيع 1,834 جنيها، وللشراء 1,843 جنيها.

الدهب عيار 14: بيع 1,427 جنيها، وللشراء 1,433 جنيها.

الذهب عيار 12: بيع 1,223 جنيها، وللشراء 1,229 جنيها.

الأونصة: بيع 76,062 جنيها، وللشراء 76,417 جنيها.

الجنيه الذهب: بيع 17,120 جنيها، وللشراء 17,200 جنيه. 

الكيلو الذهب: بيع 2,445,714 جنيها للشراء 2,457,143 جنيها. 

 

سعر الجنيه الذهب والسبائك 

  • سبيكة ذهب عيار 24 من بامب PAMP : 266190 جنيها
  • نصف جنيه ذهب عيار 21 من ملاك وبشرى MB :9225 جنيها
  • جنيه ذهب عيار 21 من ملاك وبشرى MBجنيه : 18450 جنيها
  • ربع جنيه ذهب عيار 21 من ملاك وبشرى MB : 4615 جنيها
  • جنيه ذهب عيار 21 من لازوردى LAZURDE : 18920 جنيها
  • جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC : 18790 جنيها
  • سبيكة ذهب عيار 24 وزن 31.1 جرام عيار 999.9 : 83120 جنيها
  • سبيكة ذهب عيار 24 من بامب PAMP سويسري 999.9 : 266190 جنيها
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ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى لـ2.682 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

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