تعرف على أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 28-7-2023

واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات اليوم الجمعة في سوق الصاغة، وسجل الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري – 2150 جنيها متراجعًا بنحو 10 جنيهات، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 28-7-2023 .

سعر الذهب اليوم

الذهب عيار 24: بيع 2,446 جنيها شراء 2,457 جنيها.

الذهب عيار 22: بيع 2,242 جنيها، وللشراء 2,252 جنيها.

الذهب عيار 21: بيع 2,140 جنيها، وللشراء 2,150 جنيها.

الدهب عيار 18: بيع 1,834 جنيها، وللشراء 1,843 جنيها.

الدهب عيار 14: بيع 1,427 جنيها، وللشراء 1,433 جنيها.

الذهب عيار 12: بيع 1,223 جنيها، وللشراء 1,229 جنيها.

الأونصة: بيع 76,062 جنيها، وللشراء 76,417 جنيها.

الجنيه الذهب: بيع 17,120 جنيها، وللشراء 17,200 جنيه.

الكيلو الذهب: بيع 2,445,714 جنيها للشراء 2,457,143 جنيها.

سعر الجنيه الذهب والسبائك