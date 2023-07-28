تعرف على أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 28-7-2023
واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات اليوم الجمعة في سوق الصاغة، وسجل الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري – 2150 جنيها متراجعًا بنحو 10 جنيهات، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 28-7-2023 .
سعر الذهب اليوم
الذهب عيار 24: بيع 2,446 جنيها شراء 2,457 جنيها.
الذهب عيار 22: بيع 2,242 جنيها، وللشراء 2,252 جنيها.
الذهب عيار 21: بيع 2,140 جنيها، وللشراء 2,150 جنيها.
الدهب عيار 18: بيع 1,834 جنيها، وللشراء 1,843 جنيها.
الدهب عيار 14: بيع 1,427 جنيها، وللشراء 1,433 جنيها.
الذهب عيار 12: بيع 1,223 جنيها، وللشراء 1,229 جنيها.
الأونصة: بيع 76,062 جنيها، وللشراء 76,417 جنيها.
الجنيه الذهب: بيع 17,120 جنيها، وللشراء 17,200 جنيه.
الكيلو الذهب: بيع 2,445,714 جنيها للشراء 2,457,143 جنيها.
سعر الجنيه الذهب والسبائك
- سبيكة ذهب عيار 24 من بامب PAMP : 266190 جنيها
- نصف جنيه ذهب عيار 21 من ملاك وبشرى MB :9225 جنيها
- جنيه ذهب عيار 21 من ملاك وبشرى MBجنيه : 18450 جنيها
- ربع جنيه ذهب عيار 21 من ملاك وبشرى MB : 4615 جنيها
- جنيه ذهب عيار 21 من لازوردى LAZURDE : 18920 جنيها
- جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC : 18790 جنيها
- سبيكة ذهب عيار 24 وزن 31.1 جرام عيار 999.9 : 83120 جنيها
- سبيكة ذهب عيار 24 من بامب PAMP سويسري 999.9 : 266190 جنيها