واصلت أسعار الذهب استقرارها عند نفس التراجعات التي سجلتها منذ عدة أسابيع، وسجل الذهب عاير 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري- 2160 جنيه ، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم الخميس 27-7-2023 .

سعر الذهب اليوم

الذهب عيار 24 بيع 2,457 جنيه ، وللشراء 2,469 جنيه .

الذهب عيار 22 بيع 2,252 جنيه ، وللشراء 2,263 جنيه .

الدهب عيار 21 بيع 2,150 جنيه ، وللشراء 2,160 جنيه .

الدهب عيار 18 بيع 1,843 جنيه ، وللشراء 1,851 جنيه .

الذهب عيار 14 بيع 1,433 جنيه ، وللشراء 1,440 جنيه .

الذهب عيار 12 بيع 1,229 جنيه ، وللشراء 1,234 جنيه .

الاونصة بيع 76,417 جنيه ، وللشراء 76,773 جنيه .

الجنيه الذهب بيع 17,200 جنيه ، وللشراء 17,280 جنيه .

الكيلو بيع 2,457,143 جنيه ، وللشراء 2,468,571 جنيه .

اسعار السبائك والجنيه الذهب