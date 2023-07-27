أسعار الذهب اليوم الخميس 27-7-2023
واصلت أسعار الذهب استقرارها عند نفس التراجعات التي سجلتها منذ عدة أسابيع، وسجل الذهب عاير 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري- 2160 جنيه ، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم الخميس 27-7-2023 .
سعر الذهب اليوم
- الذهب عيار 24 بيع 2,457 جنيه ، وللشراء 2,469 جنيه .
- الذهب عيار 22 بيع 2,252 جنيه ، وللشراء 2,263 جنيه .
- الدهب عيار 21 بيع 2,150 جنيه ، وللشراء 2,160 جنيه .
- الدهب عيار 18 بيع 1,843 جنيه ، وللشراء 1,851 جنيه .
- الذهب عيار 14 بيع 1,433 جنيه ، وللشراء 1,440 جنيه .
- الذهب عيار 12 بيع 1,229 جنيه ، وللشراء 1,234 جنيه .
- الاونصة بيع 76,417 جنيه ، وللشراء 76,773 جنيه .
- الجنيه الذهب بيع 17,200 جنيه ، وللشراء 17,280 جنيه .
- الكيلو بيع 2,457,143 جنيه ، وللشراء 2,468,571 جنيه .
اسعار السبائك والجنيه الذهب
- سبيكه بامب سويسري 999.9: 266805 جنيه
- سبيكة بى تى سي وزن 20 جرام : 53555 جنيه
- اونصة 31.10 جرام من بى تى سى : 83280 جنيه
- سبيكة بى تى سي 50 جرام : 133670 جنيه
- نصف جنيه ذهب عيار 21 وزن 4 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 9245 جنيه
- ربع جنيه ذهب عيار 21 وزن 2 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 4625 جنيه
- جنيه ذهب عيار 21 وزن 8 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 18490 جنيه