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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الخميس 27-7-2023

أسعار الذهب
أسعار الذهب

واصلت أسعار الذهب استقرارها عند نفس التراجعات التي سجلتها منذ عدة أسابيع، وسجل الذهب عاير 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري- 2160 جنيه ، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم الخميس 27-7-2023 .

 

سعر الذهب اليوم 

  • الذهب عيار 24       بيع 2,457  جنيه ، وللشراء 2,469 جنيه .
  • الذهب عيار 22       بيع 2,252 جنيه ، وللشراء 2,263 جنيه .
  • الدهب عيار 21       بيع 2,150 جنيه ، وللشراء 2,160 جنيه .
  • الدهب عيار 18       بيع 1,843 جنيه ، وللشراء 1,851 جنيه .
  • الذهب عيار 14       بيع 1,433 جنيه ، وللشراء 1,440 جنيه .

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  • الذهب عيار 12       بيع 1,229 جنيه ، وللشراء 1,234 جنيه .
  • الاونصة       بيع 76,417 جنيه ، وللشراء 76,773 جنيه .
  • الجنيه الذهب  بيع 17,200 جنيه ، وللشراء 17,280 جنيه .
  • الكيلو  بيع 2,457,143 جنيه ، وللشراء 2,468,571 جنيه .

 

اسعار السبائك والجنيه الذهب 

  • سبيكه بامب سويسري 999.9: 266805 جنيه
  • سبيكة بى تى سي وزن 20 جرام : 53555 جنيه
  • اونصة 31.10 جرام من بى تى سى : 83280 جنيه
  • سبيكة بى تى سي 50 جرام : 133670 جنيه
  • نصف جنيه ذهب عيار 21 وزن 4 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 9245 جنيه
  • ربع جنيه ذهب عيار 21 وزن 2 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 4625 جنيه
  • جنيه ذهب عيار 21 وزن 8 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 18490 جنيه
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