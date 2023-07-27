أسعار القمح اليوم فى السوق المحلية

شهدت أسعار القمح، اليوم الخميس 27-7-2023، حالة من الارتفاع لدى تجار الجملة، خلال التعاملات في السوق المحلية، إذ صعد طن القمح الروسي والأوكراني، بمقدار 700 جنيه بالطن، وذلك رغم ارتفاع موسم التوريد وزيادة المعروض، ولكن السبب يكمن في ارتفاع أسعار السلعة بالبورصة العالمية، خلال الفترة الحالية وخاصة عقب إعلان روسيا عن انسحابها من اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود.

سعر طن القمح

صعدت أسعار القمح "بروتين 12.5%"، عند 13,000 جنيه للطن، بارتفاع قدره 700 جنيه، وزاد سعر القمح "بروتين 11.5%" في السوق المحلية، عند 12,900 جنيه للطن، بمقدار صعود 700 جنيه للطن.

وظل سعر طن القمح الروسي في بورصة السلع عند 10,600 جنيه وارتفع سعر القمح «بروتين 11.5%» ليصل عند 12,800 جنيه للطن، بدلًا من 12,100 جنيه، بمقدار زيادة 700 جنيه.

سعر القمح للمستهلك

وسجل سعر كيلو القمح، اليوم الخميس، 22 جنيهًا للمستهلك.