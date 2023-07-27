الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|آخر تطورات حفل ترافيس سكوت واعتزال محمد عبدالشافى

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها، يرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

مصادر بالشركة المنظمة تكشف آخر تطورات حفل "ترافيس سكوت"

ترافيس سكوت

أكدت مصادر داخل الشركة المنظمة لحفل ترافيس سكوت، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنها استردت مستحقاتها من الشركة القائمة على تنظيم الحفلات بالأهرامات، وذلك بعد إلغاء الحفل رسميًا.

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محمد عبدالشافي يخبر إدارة الزمالك بقرار الاعتزال

محمد عبد الشافي

أخبر محمد عبدالشافي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، إدارة ناديه باتخاذه قرار اعتزال كرة القدم بعد الإصابة التي لحقت به في الركبة خلال الفترة الماضية.

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تراجع أسعار النفط 1% بعد رفع الفائدة الأمريكية

النفط

تراجعت أسعار النفط حوالي 1%، بعدما أظهرت بيانات تراجعًا أقل من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 0.25%.

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غادة طلعت تدخل في صراع كوميدى بـ"على باب العمارة"

ابطال العمل

انتهت الفنانة غادة طلعت من تصوير دورها في مسلسل "على باب العمارة" الذي يقوم ببطولته الفنان حاتم صلاح.

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اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن الاشتباك بين أحد أعضائه وعضو جمعية عمومية

اتحاد الكرة

كشف الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن حقيقة الاشتباك بين أحد أعضائه وعضو الجمعية العمومية، قائلًا: "إنه لم يكن هناك اجتماع اليوم، ولم تحدث أي اشتباكات بين عدد من الأعضاء". 

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محكمة أمريكية تلغى جلسة النطق بالحكم على رجل الأعمال الروسى فلاديسلاف كليوشين

رجل الأعمال الروسى

ألغت محكمة أمريكية جلسة النطق بالحكم على رجل الأعمال الروسي، فلاديسلاف كليوشين، حيث كانت مرتقبة بتاريخ 31 يوليو بعدما أدين بارتكاب جرائم احتيال إلكتروني.

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الزمالك ترافيس سكوت النفط اتحاد الكرة فلاديسلاف كليوشين

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