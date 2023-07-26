محمد عبدالشافى يخبر إدارة الزمالك بقرار الاعتزال

أخبر محمد عبدالشافي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، إدارة ناديه باتخاذه قرار اعتزال كرة القدم بعد الإصابة التي لحقت به في الركبة خلال الفترة الماضية.

وتسببت تلك الإصابة في استبعاد اللاعب من المشاركة مع الفريق في المباريات خلال الفترة الماضية.

وأبلغ عبدالشافي مسئولي الزمالك بقرار الاعتزال والتنازل عن باقي مستحقاته.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد المنستيري مساء الجمعة المقبل، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة البطولة العربية.

وتضم مجموعة الزمالك في البطولة العربية، أندية الاتحاد المنستيري التونسي والنصر والشباب السعودي.