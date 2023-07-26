الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد عبدالشافى يخبر إدارة الزمالك بقرار الاعتزال

محمد عبد الشافي
محمد عبد الشافي

أخبر محمد عبدالشافي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، إدارة ناديه باتخاذه قرار اعتزال كرة القدم بعد الإصابة التي لحقت به في الركبة خلال الفترة الماضية.

وتسببت تلك الإصابة في استبعاد اللاعب من المشاركة مع الفريق في المباريات خلال الفترة الماضية.

وأبلغ عبدالشافي مسئولي الزمالك بقرار الاعتزال والتنازل عن باقي مستحقاته.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد المنستيري مساء الجمعة المقبل، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة البطولة العربية.

وتضم مجموعة الزمالك في البطولة العربية، أندية الاتحاد المنستيري التونسي والنصر والشباب السعودي.

محمد عبد الشافى الزمالك اعتزال محمد عبد الشافي الدورى المصرى

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