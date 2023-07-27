الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تراجع أسعار النفط 1% بعد رفع الفائدة الأمريكية

النفط
النفط

تراجعت أسعار النفط حوالي 1%، بعدما أظهرت بيانات تراجعًا أقل من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 0.25%.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتًا أو 0.9 بالمئة إلى 82.92 دولار للبرميل عند التسوية، وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78.78 دولار للبرميل، بانخفاض 85 سنتًا أو 1.1%.

وهبط كلا الخامين أكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة بعدما سجلا أعلى مستوياتهما منذ ثلاثة أشهر الثلاثاء الماضي.

ويزيد رفع أسعار الفائدة تكاليف الاقتراض على الشركات والمستهلكين، وهو ما قد يتسبب في إبطاء النمو الاقتصادي وخفض الطلب على النفط.

وفي الوقت نفسه انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بواقع 600 ألف برميل في الأسبوع الماضي، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بالمقارنة بتوقعات بأن تنخفض 2.35 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أيضًا تراجع مخزونات البنزين والديزل بأقل من المتوقع.

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