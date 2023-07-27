محكمة أمريكية تلغى جلسة النطق بالحكم على رجل الأعمال الروسى فلاديسلاف كليوشين

ألغت محكمة أمريكية جلسة النطق بالحكم على رجل الأعمال الروسي، فلاديسلاف كليوشين، حيث كانت مرتقبة بتاريخ 31 يوليو بعدما أدين بارتكاب جرائم احتيال إلكتروني .

وتورد وثيقة المحاكمة أن "جلسة النطق بالحكم المقرر عقدها في 31 يوليو 2023، قد ألغيت حتى إشعار آخر"، كما كان من المقرر في الأصل إصدار الحكم على كليوشين في أوائل مايو، لكن الجلسة أجلت عدة مرات لأسباب مختلفة، آخرها من 18 يوليو إلى 31 يوليو.

ورفضت المحكمة التماس دفاع المواطن الروسي الذي طلب تبرئته بالكامل، حيث أصر المحامون على أن الجرائم المنسوبة إلى كليوشن لم ترتكب في ماساتشوستس، ما يجعل محاكمته بهذه الولاية غير قانوني.

وفي سبتمبر الماضي، قدمت محامية كليوشين التماسا بإلغاء تهمة "التداول من الداخل" (أي تداول أسهم شركة ما أو سنداتها أو خيارات أسهمها بواسطة شخص لديه إمكانية الوصول إلى معلومات غير متاحة للجمهور عن الشركة) بحق موكلها على خلفية عثورها على أخطاء بـ"شهادة عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي".

وفي وقت سابق، وصفت وسائل الإعلام الأمريكية كليوشين بأنه أحد المشاركين المحتملين في صفقة لتبادل الأسرى بين روسيا والولايات المتحدة.

ويتهم كليوشين في الولايات المتحدة، حسب مكتب العدل الفيدرالي السويسري، بـ"المرابحة الداخلية بعشرات ملايين الدولارات مع العديد من الشركاء"، حيث تم القبض عليه في كانتون فاليه السويسرية في مارس 2021.

وكان رجل الأعمال قد وصل مع أسرته لقضاء إجازته في منتجع بسويسرا قبل القبض عليه، ليسلم إلى الولايات المتحدة في ديسمبر 2021، فيما يواجه اليوم تهما موجبة لعقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاما.

وقد دفع رجل الأعمال ببراءته، فيما يذكر أنه يدير عدة شركات، فهو مالك مجموعة "M13" المتخصصة في تطوير قواعد البيانات ومصادر المعلوماتية.