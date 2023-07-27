اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن الاشتباك بين أحد أعضائه وعضو جمعية عمومية

كشف الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، حقيقة الاشتباك بين أحد أعضائه وعضو الجمعية العمومية، قائلاً: "إنه لم يكن هناك اجتماع اليوم، ولم تحدث أي اشتباكات بين عدد من الأعضاء".

وأضاف إيهاب الكومي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية صدى البلد، أنه دار حوار أخوي بين الأعضاء ولم يحدث أي خلاف، وما حدث سوء تفاهم، مناشدًا الجميع بعدم التدخل بين الاتحاد وأعضاء الجمعية العمومية.

وأوضح أنه من حق الجمعية العمومية مناقشة الميزانية الخاصة بالاتحاد، لافتًا إلى أنه ستتم مقابلة أي خروج عن الروح الرياضية والأخلاقيات باللائحة.

وأكد أن فيتوريا مستمر مع المنتخب ويمثل إضافة قوية له، لافتًا إلى أن بعض الحكام لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ شهر مارس بسبب الأزمة المالية.