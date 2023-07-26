الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد إلغائه رسميًا..

مصادر بالشركة المنظمة تكشف آخر تطورات حفل "ترافيس سكوت"

ترافيس سكوت
ترافيس سكوت

أكدت مصادر داخل الشركة المنظمة لحفل ترافيس سكوت، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنها استردت مستحقاتها من الشركة القائمة على تنظيم الحفلات بالأهرامات، وذلك بعد إلغاء الحفل رسميًا.

وأصدرت الشركة بيانًا عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، تعتذر فيه عن عدم إقامة الحفل الذى كان مقررًا له يوم 28 يوليو الجاري.

وقالت الشركة في منشورها: "نأسف لإعلان إلغاء حفل UTOPIA.. نحن نتفهم ونعتذر عن أي خيبة أمل أو إزعاج قد يسببه هذا الأمر".

وتابعت: "كن مطمئنًا، فنحن نعمل بنشاط على عملية استرداد الأموال، وسنشارك المعلومات التفصيلية بحلول الأول من أغسطس.. صبرك وتفهمك خلال هذا الوقت موضع تقدير كبير".

يُشار إلى أنه تم بيع تذاكر الحفل بالكامل بمجرد الإعلان عن موعد حفل المطرب الأمريكى ترافيس سكوت في الأهرامات.

ترافيس سكوت تيكيت مارشية المطرب الأمريكي تذاكر الحفل حفل المطرب الأمريكى ترافيس سكوت

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