الخميس 27 يوليو 2023
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تحقيقات ومتابعات

هُنا رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس عبر موقع الدستور

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس، حيث تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازى عن رابط نتيجه الصف الثالث الثانوي ٢٠٢٣  برقم الجلوس.

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس

ويمكنك أيضًا الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 من موقع جريدة الدستور من هنا

وأطلق الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عدد من التصريحات الصحفية خلال الساعات الماضية عن نتائج الثانوية العامة والنسبة المئوية حيث أكد الدكتور رضا حجازى أن النسبة جيدة بالاضافة إلى أن جميع المجاميع هذا العام متزنة، مشيرًا إلى أنه سيتم إعلان النتيجة فى أول الأسبوع المقبل. 

نتيجة الثانوية العامة 2023 

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أيضًا نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقعها الرسمى على الإنترنت، وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازى أنه سيتم إتاحة رابط اعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، على موقع وزارة التربية والتعليم.

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وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال تصريحاتها عن نتيجة الثانوية العامة 2023 أنه  يمكن للطالب الاستعلام عنها من خلال الدخول إلى موقع مركز المعلومات لوزارة التربية والتعليم واختيار بوابة التعليم الفني، على أن يقوم الطالب باختيار نتيجة الثانوية العامة، ووضع رقم الجلوس، ثم يقوم بالضغط على عرض النتيجة، وستظهر بدرجات كل مادة والمجموع الكلي.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال مؤتمر صحفى يرأسه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وسوف تعلن الوزارة كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة وأسماء الأوائل وكل شيء عن النتيجة بالإضافة إلى الاتصال هاتفيًا بالأوائل وإبلاغهم بالنتيجة عبر الهاتف المحمول. 

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