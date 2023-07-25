لا يفوتك هذا المساء| تصعيد جديد من الخطيب ضد الشحات في أزمة الشيبي.. وعروض ترفيهية وحفلات لكبار النجوم بمهرجان العلمين

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار التي تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، يرصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

"مصر التى فى خاطرهم".. "الدستور" ترصد كتابات ٣ مستشرقين عن "المحروسة": استعلاء وكذب

فى كتابه الرائد «الاستشراق» المنشور فى عام ١٩٧٨، كان المفكر الفلسطينى الأمريكى إدوارد سعيد أبرز من لفت الانتباه للهيمنة التى حكمت علاقة الغرب بالشرق ومن ثم حددت رؤيته وتمثيلاته لهذا الشرق، كشف «سعيد»، عبر كتابه، حالة الاستعلائية التى تتعامل من خلالها الثقافة الغربية مع الثقافات الأخرى وتحدد نظرتهم المتدنية لمن لا ينتمون إلى الثقافة ذاتها. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4458018

كل يوم مفاجأة.. عروض ترفيهية وحفلات لكبار النجوم فى مهرجان العلمين

تتواصل فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة، أكبر تظاهرة فنية وترفيهية فى الشرق الأوسط، ليستمر حصد النجاح الكبير الذى حققته الأيام الأولى من المهرجان، من خلال العروض والمسابقات والحفلات، وأبرزها الحفل الضخم للنجم تامر حسنى.

وتشهد الأيام المقبلة عددًا من الفعاليات الجديدة الترفيهية والسياحية والرياضية والفنية، وانتهى المنظمون من الترتيبات الخاصة بها، وأبرزها حفل النجم أحمد سعد. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4458028

الآلاف يفرون من حرائق الأشجار بجزيرة رودس اليونانية.. ما القصة؟

تصدَّرت جزيرة رودس اليونانية عمليات البحث عبر «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تعرَّضها لحرائق هائلة أدت إلى تآكل الأشجار، والكثير من عمليات إجلاء السائحين.

وشهدت جزيرة رودس اليونانية خلال الأيام الماضية، حرائق هائلة لم تستطع السلطات اليونانية السيطرة عليها، ممَّا أدى إلى تآكل الأشجار، والورود وكافة الأغراض الموجودة بها، وذلك بالتزامن مع موجة الحرّ الشديدة التي تمرّ بها دول أوروبا، والتي تُعدَّ هي الأشد منذ خمسون عامًا على أوروبا وجزيرة رودس اليونانية بالتحديد. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4457861

تصعيد جديد من الخطيب ضد الشحات في أزمة الشيبي

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المشرف العام على الكرة، اجتماعًا مساء اليوم مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح، وعضوية الكابتن زكريا ناصف، بحضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة.

وجاء بيان الأهلي كالآتي:"ناقش رئيس النادي خلال الاجتماع ما جاء في التقرير المقدم من مدير الكرة بخصوص الأحداث المرفوضة.. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4457978

الجيش الأمريكي: مقاتلة روسية تعرضت طائرة مسيرة لنا في سوريا

قال الجيش الأمريكي إن طائرة مقاتلة روسية حلقت "بالقرب بشكل خطير" من طائرة أمريكية بدون طيار فوق سوريا، وأطلقت شعلة ألحقت الضرر "الشديد" بالطائرة المسيرة وأجبرتها على العودة إلى قاعدتها.

قال اللفتنانت جنرال أليكس غرينكويتش ، قائد القوات الجوية المركزية الأمريكية ، في بيان صحفي يوم الثلاثاء ، إن الطائرة إم كيو -9 كانت تحلق في "مهمة لمواجهة تنظيم داعش" يوم الأحد. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4458005

مدبولى يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "الصندوق السيادى" و"إندوراما" العالمية لدراسة فرص الاستثمار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين "صندوق مصر السيادي" وشركة "إندوراما كوربوريشن بي تي إي المحدودة"؛ لدراسة فرص الاستثمار في مجالات التعدين والصناعة والأسمدة واستخراج الفوسفات والألياف الطبية، ومجموعة من الصناعات الأخرى، وكذا الاتفاق على دراسة فرص مشاركة الشركة في مجموعة من مجالات الاستثمار بمصر، وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وسعي الحكومة المصرية للتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4458006

مساعد وزير الصحة للطب الوقائى: البعوض ينقل الأمراض والبكتريا من شخص لآخر

قال الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، إن فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة غير المسبوقة هذا العام قد تؤدي إلى إحداث إجهاد حراري، وضربات الشمس، وانتشار الأمراض والأوبئة من خلال الحشرات الصغيرة المتنقلة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4457972

تزامنًا مع الموجة الحارة.. الزراعة تطمئن على البرامج البحثية واكثارات التقاوى بكفر الشيخ

قام الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بالمرور على البرامج البحثية، واكثارات التقاوي ومحطة غربلة وإعداد التقاوي بمحطة بحوث سخا؛ لمتابعة تأثير الموجة شديدة الحرارة التي تمر بها البلاد على برامج المحاصيل من ذرة شامية وأرز وفول صويا ومحاصيل أعلاف صيفية، برفقة الدكتور خالد جاد وكيل المعهد، ورؤساء الأقسام المحاصيل الصيفية ورؤساء الفرق العلمية وعدد من الباحثين. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4458014