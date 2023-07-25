الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تزامنًا مع الموجة الحارة.. الزراعة تطمئن على البرامج البحثية واكثارات التقاوى بكفر الشيخ

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

قام الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بالمرور على البرامج البحثية، واكثارات التقاوي ومحطة غربلة وإعداد التقاوي بمحطة بحوث سخا؛ لمتابعة تأثير الموجة شديدة الحرارة التي تمر بها البلاد على برامج المحاصيل من ذرة شامية وأرز وفول صويا ومحاصيل أعلاف صيفية، برفقة الدكتور خالد جاد وكيل المعهد، ورؤساء الأقسام المحاصيل الصيفية ورؤساء الفرق العلمية وعدد من الباحثين. 

جاء ذلك خلال بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتنسيق مع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية. 

 وأكد مدير المعهد على ضرورة المتابعة على مدار الساعة للبرامج، واستخدام أفضل التوصيات لتقليل تأثر الحرارة على النباتات وسرعة الانتهاء من غربلة المحاصيل الشتوية والاهتمام بالجودة بإعدادها؛ للتوزيع قبل بداية الموسم بوقت كافٍ، وأشاد بالمجهود المبذول بالبرامج البحثية. 

 وأكد أهمية المرور ومتابعة حقول المزارعين بجميع المحافظات المحيطة، وتقديم التوصيات اللازمة لتقليل تأثير الموجة الحارة التي تمر بها البلاد.

وأشار إلى أنه تبين من الزيارة أن جميع البرامج بحالة جيدة. 

برامج المحاصيل مركز البحوث الزراعية حقول المزارعين وزير الزراعة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

الأكثر قراءة

حقيقة تحديد موعد مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023

"سقط من الطابق الـ14".. ننشر صور عامل دليڤرى لقى مصرعه فى دارالسلام

تصعيد جديد من الخطيب ضد الشحات في أزمة الشيبي

مزارعو الفواكه بالغربية ينتقدون مزاد جناين المنشاوي بالقرشية.. و"الأوقاف" تحقق في الواقعة

القومي للبحوث الفلكية: تنبؤات العالم الهولندي ليس لها أساس علمي

الأرصاد: الأسبوع المقبل بداية انكسار الموجة الحارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

محمد رفعت

محافظون وتجارب " 10 " حلم ثوار يوليو ! (1)

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا