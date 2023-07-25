تزامنًا مع الموجة الحارة.. الزراعة تطمئن على البرامج البحثية واكثارات التقاوى بكفر الشيخ

قام الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بالمرور على البرامج البحثية، واكثارات التقاوي ومحطة غربلة وإعداد التقاوي بمحطة بحوث سخا؛ لمتابعة تأثير الموجة شديدة الحرارة التي تمر بها البلاد على برامج المحاصيل من ذرة شامية وأرز وفول صويا ومحاصيل أعلاف صيفية، برفقة الدكتور خالد جاد وكيل المعهد، ورؤساء الأقسام المحاصيل الصيفية ورؤساء الفرق العلمية وعدد من الباحثين.

جاء ذلك خلال بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتنسيق مع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأكد مدير المعهد على ضرورة المتابعة على مدار الساعة للبرامج، واستخدام أفضل التوصيات لتقليل تأثر الحرارة على النباتات وسرعة الانتهاء من غربلة المحاصيل الشتوية والاهتمام بالجودة بإعدادها؛ للتوزيع قبل بداية الموسم بوقت كافٍ، وأشاد بالمجهود المبذول بالبرامج البحثية.

وأكد أهمية المرور ومتابعة حقول المزارعين بجميع المحافظات المحيطة، وتقديم التوصيات اللازمة لتقليل تأثير الموجة الحارة التي تمر بها البلاد.

وأشار إلى أنه تبين من الزيارة أن جميع البرامج بحالة جيدة.