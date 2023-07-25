الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مساعد وزير الصحة للطب الوقائي: البعوض ينقل الأمراض والبكتريا من شخص لآخر

الدكتور عمرو قنديل
الدكتور عمرو قنديل

قال الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، إن فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة غير المسبوقة هذا العام قد تؤدي إلى إحداث إجهاد حراري، وضربات الشمس، وانتشار الأمراض والأوبئة من خلال الحشرات الصغيرة المتنقلة.

نقل الأمراض والأوبئة


وأكد الدكتور عمرو قنديل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أنه على المواطنين التخلص من الذباب قدر الإمكان لأنه يحمل الأمراض والبكتريا والفيروسات ويقوم بنقلها من مكان لآخر ومن شخص لآخر بسهولة تامة.

ضربات الشمس القاسية

وأضاف في حديثه، أن لضربة الشمس الكثير من الأعراض المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وجفاف الجلد، وإحمرار الوجه، وصداع، وإجهاد عام، وقيء، وفقدان للوعي، لذا يجب على المواطنين الذهاب للمستشفى فور الشعور بهذه الأعراض.

عمرو قنديل الطب الوقائي ضربات الشمس صالة التحرير صدى البلد

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