الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تصعيد جديد من الخطيب ضد الشحات في أزمة الشيبي

الخطيب خلال ترأسه
الخطيب خلال ترأسه الاجتماع

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المشرف العام على الكرة، اجتماعًا مساء اليوم مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح، وعضوية الكابتن زكريا ناصف، بحضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة.

وجاء بيان الأهلي كالآتي:"ناقش رئيس النادي خلال الاجتماع ما جاء في التقرير المقدم من مدير الكرة بخصوص الأحداث المرفوضة شكلًا وموضوعًا التي جرت بملعب الدفاع الجوي عقب مباراة أمس الأول، ورغم أن النادي حقق ما تتمناه جماهيره هذا الموسم على صعيد البطولات التي شارك فيها، وقدم موسمًا متميزًا، لكن هذا لن يكون مبررًا للسماح بأن يخرج أي من عناصر المنظومة عن الضوابط الثابتة.

وتقرر تغريم حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم نصف مليون جنيه، بعد الأخذ في الحسبان اعتراف اللاعب بالخطأ والاعتذار عما بدر منه وتناشد لجنة التخطيط الاتحاد المصري لكرة القدم ولجانه المختلفة، وكذا رابطة الأندية المحترفة ضرورة مضاعفة الجهد والعمل على إرساء العدالة وتنفيذ ما تقضي به اللوائح الرياضية وفق معايير واحدة وواضحة في الجوانب الإدارية والتنظيمية والانضباطية والمالية مع كافة الأندية على حد سواء وأن تكون هناك خطوات فاعلة لتطوير ودعم منظومة التحكيم قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد وتحقيق أعلى درجات الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وحكام الفيديو المساعدين في تقليص الأخطاء التي تثير الجدل، خاصة أنه لا يزال البعض من الحكام لا يتعاملون بحزم مع اللاعبين الذين يرتكبون الأخطاء، ويثيرون الأزمات، ولقد سبق وأن طالب النادي الأهلي كثيرًا بالاهتمام بمنظومة التحكيم في مكاتبات عديدة سابقة، ولا يزال يتطلع للاستجابة حرصًا على مبدأ تكافؤ الفرص والمصلحة العامة للكرة المصرية.

الخطيب الاهلى حسين الشحات الشحات النادي الأهلي

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