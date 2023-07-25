الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الآلاف يفرون من حرائق الأشجار بجزيرة رودس اليونانية.. ما القصة؟

حرائق اليونان
حرائق اليونان

تصدَّرت جزيرة رودس اليونانية عمليات البحث عبر «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تعرَّضها لحرائق هائلة أدت إلى تآكل الأشجار، والكثير من عمليات إجلاء السائحين.

وشهدت جزيرة رودس اليونانية خلال الأيام الماضية، حرائق هائلة لم تستطع السلطات اليونانية السيطرة عليها، ممَّا أدى إلى تآكل الأشجار، والورود وكافة الأغراض الموجودة بها، وذلك بالتزامن مع موجة الحرّ الشديدة التي تمرّ بها دول أوروبا، والتي تُعدَّ هي الأشد منذ خمسون عامًا على أوروبا وجزيرة رودس اليونانية بالتحديد.

وتعرَّضت جزيرة رودس إلى تآكل الأشجار وتحول لونها إلى اللون الأسود، فضلاً عن حيوانات نافقة على الطرقات قرب سيارات محترقة، وذلك بسبب الاشتعال الناري الذي حلّ بها الخميس الماضي.

ووفقًا للصحف اليونانية، فإنَّ حرائق جزيرة رودس اليونانية استمرت  لليوم السادس على التوالي، نتيجة رياح قوية عاودت الحرائق على الإشتعال داخل الجزيرة، في حين تتوالى أعمال الإنقاذ والسيطرة على حريق الأشجار من قبل فرق الإنقاذ اليونانية.

ويرجع ذلك إلى تغير المناخ الذي تعاني منه أوروبا هذا الصيف، فـ حرائق اليونان أو حرائق الغابات في اليونان هو أمر معتاد كل عام ولكن مع درجات الحرارة ومرور أوروبا بـ الصيف الأكثر سخونة ووصول درجات الحرارة إلى 40 مئوية كانت السبب في صعوبة السيطرة على حرائق جزيرة رودس اليونانية.

جدير بالذكر أنَّ السلطات اليونانية، أعلنت في بيان لها، مساء الأحد الماضي، أن حرائق غابات مستعرة في جزيرة رودس أجبرت المئات على الفرار من القرى والشواطئ المتضررة. 

ووصفت المتحدثة باسم الشرطة كونستانتيا ديموغليدو، عملية الإجلاء بأنها "الأكبر" في تاريخ البلاد، قائلة: «أكبر عملية إجلاء شهدتها اليونان على الإطلاق، مُشيرة إلى أنَّه جرى كل شي على ما يرام، والتزم الجميع وخصوصا السياح بتعليماتنا، حيثُ اضطررنا إلى إخلاء منطقة فيها ثلاثون ألف شخص».

جزيرة رودس اليونانية جزيرة رودس حرائق اليونان اليونان حرائق تغير المناخ حرائق الغابات في اليونان

الأكثر قراءة

التحقيق فى واقعة العثور على جثة بائع فى منزله بروض الفرج

لماذا لا يستطيع الرجل البقاء دون زواج بعد وفاة الزوجة؟.. استشارى نفسى تجيب

تيسير مطر: الجلسات المتخصصة بداية حقيقية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى

الأرصاد: الأسبوع المقبل بداية انكسار الموجة الحارة

رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولى والثقافى

"تاون جاس": بدء أعمال ملء الخزان الرئيسي بمحطة إضافة الرائحة بالتبيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

محمد رفعت

محافظون وتجارب " 10 " حلم ثوار يوليو ! (1)

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا