كل يوم مفاجأة.. عروض ترفيهية وحفلات لكبار النجوم فى مهرجان العلمين

تتواصل فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة، أكبر تظاهرة فنية وترفيهية فى الشرق الأوسط، ليستمر حصد النجاح الكبير الذى حققته الأيام الأولى من المهرجان، من خلال العروض والمسابقات والحفلات، وأبرزها الحفل الضخم للنجم تامر حسنى.

وتشهد الأيام المقبلة عددًا من الفعاليات الجديدة الترفيهية والسياحية والرياضية والفنية، وانتهى المنظمون من الترتيبات الخاصة بها، وأبرزها حفل النجم أحمد سعد.

ندوات فنية وسياسية ورياضية من المدينة على قنوات «المتحدة»

قرر قطاع الأخبار فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنظيم عدد من الندوات الفنية والسياسية والرياضية، على هامش مهرجان العلمين الجديدة، وسط إشادة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعى بالقرار.

وكتب الإعلامى والكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع الأخبار فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر حسابه على «فيسبوك»: «على هامش مهرجان العلمين تنظم القنوات الإخبارية، التابعة للشركة المتحدة، عددًا من الندوات العامة، يتحدث خلالها نخب مصرية فى الفن والثقافة والرياضة والسياسة، فضلًا عن ملفات وقضايا نوعية للمهتمين، مثل (ملف الألغام)، وتركة الصراع العالمى إبان الحرب العالمية الثانية فى العلمين، وكذلك موضوعات وقضايا تتعلق بالسياسة الدولية، وفى مقدمتها تبعات الحرب الروسية الأوكرانية».

وأضاف: «أما الندوات الاستراتيجية، فتمّ تخصيصها لدراسة وفهم حرب أكتوبر، بداية من حرب الاستنزاف وحتى تحقيق النصر العظيم، وذلك بمناسبة اقتراب الذكرى الـ٥٠ للنصر المجيد الذى غيّر حركة التاريخ».

أحمد سعد جاهز لحفل الخميس.. ونانسى تغنى لجمهورها الجمعة

أنهى القائمون على المهرجان التجهيزات الخاصة بالمسرح الذى يقام عليه حفل أحمد سعد، المتوقع أن يتضمن بعض الرقصات الاستعراضية، إلى جانب العروض النارية والمؤثرات التى ستكون مفاجأة للجمهور.

ويعقب حفل الخميس، حفل آخر بعدها بيوم، تقدمه النجمة اللبنانية نانسى عجرم، التى تصل إلى العلمين الجديدة خلال الساعات المقبلة، لتجرى بروفتها قبل الحفل مباشرة، إضافة إلى النجم راغب علامة، الذى أعد برنامجًا صيفيًا بامتياز، ويسعى لإبهار الجمهور، مع اقتراب جميع تذاكر الحفلين من النفاد تمامًا.

100 لاعب دولى فى أكبر بطولة «بادل» بالشرق الأوسط

بالاشتراك بين الاتحاد المصرى للبادل و«جى بادل مصر»، انتهت تجهيزات إقامة أكبر بطولة «بادل» فى المنطقة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بمشاركة أكثر من ١٠٠ لاعب من كل أنحاء العالم، فى طفرة ونقلة كبيرة للعبة التى بدأت تنتشر فى مصر خلال السنوات الماضية بشكل كبير.

وجرى الانتهاء من تجهيزات الملاعب وفقًا لقواعد الاتحاد الدولى للعبة، وتعد البطولة من البطولات الدولية المميزة، وتقام على مدار ٣ أيام، بداية من غدٍ الخميس حتى السبت المقبل، بمشاركة مميزة من لاعبين محترفين. وتعد البطولة تحديًا كبيرًا للاتحاد المصرى، الذى جرى تأسيسه قبل عام واحد فقط، وبعدها أقامت مصر نحو ١٠ بطولات خلال عام واحد، وتُقام على الشاطئ للمرة الأولى فى مصر.

عروض جوية تحبس الأنفاس بين نسور مصر والإمارات

على هامش مهرجان العلمين الجديدة، انطلقت فعاليات العرض الجوى المصرى الإماراتى «Alamien Air Show ٢٠٢٣»، أمس الأول الإثنين، بمشاركة فريق الألعاب الجوية المصرى «النجوم الفضية»، وفريق الألعاب الجوية الإماراتى «الفرسان». كانت بداية الفعاليات بمرور الطائرات من طراز «جازيل» تحمل علمى مصر والإمارات وشعار العرض الجوى، ثم دخول فريق «دلتا» من قوات المظلات المصرية، ثم قدم فريق الألعاب الجوية الإماراتى، بطائراته من طراز «إير ماكى»، عرضه الجوى.

وخلال العروض، نفذت طائرات الهليكوبتر من طراز «أجوستا» عرضًا بمرافقة عدد من قوارب ولنشات القوات البحرية، التى عكست مدى ما يتمتع به رجال القوات البحرية من مهارات عالية، ثم عروض الملاحة الجوية، وتشكيل مجموعة الأعلام بواسطة فريق القفز الحر من قوات المظلات المصرية، ونفذ فريق القفز الحر من قوات المظلات المصرية عددًا من عروض تشابك المظلات.

كما جرى تنفيذ إسقاط مظلى بأعلام الدولتين وشعار العرض. وفى ختام الفعاليات نفذ فريق الألعاب الجوية المصرى «النجوم الفضية» عرضه بواسطة طائرات «K8-E» فوق مدينة العلمين الجديدة السياحية.

وحرصت قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على نقل العروض الجوية كاملة، وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور، خاصة مع ما تضمنته العروض من دقة وإتقان ومهارة.