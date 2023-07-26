مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 فى المحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 في المحافظات من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي خاصة في الساعات الأولى من الليل حيث يرغب قطاع عريض من المواطنين في إحياء ساعات الليل المتأخرة في الصلاة والتسبيح والاستغفار والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى.



مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 في المحافظات

تعتمد وزارة الأوقاف المصرية البيان اليومي الذي تصدره الهيئة العامة للمساحة المصرية والخاص بتوضيح مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 في المحافظات في كافة المساجد التابعة للوزارة في رفع الأذان وإقامة الصلاة وهى كما يلي:-

موعد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:29 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 1:01 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:38 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:53 مساءا.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:22 مساءا.

موعد الصلاة في محافظة البحيرة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:30 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 1:05 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:44 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:59 مساءا.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:28 مساءا.



موعد الصلاة في محافظة مرسى مطروح

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:40 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 1:18 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:57 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 8:12 مساءا.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:42 مساءا.

موعد الصلاة في محافظة الأقصر

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:38 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:56 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:23 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:39 مساءا.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:03 مساءا.



موعد الصلاة في محافظة بني سويف

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:33 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 1:02 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:37 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:52 مساءا.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:19 مساءا.

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