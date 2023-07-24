الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم 24-7-2023

اليورو
اليورو

سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 24 يوليو بلغ استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث بلغ نحو 33.68 جنيه للشراء، و33.80 جنيه للبيع وفقًا لمتوسط أسعار البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم الاثنين تحديث يومي 

ينشر "الدستور" آخر تحديث لـ سعر اليورو الاثنين الموافق 24 يوليو 2023 مقابل العملة المحلية (الجنيه المصري) خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر اليورو خلال الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين الموافق 24 يوليو 2023، خلال منتصف التعاملات في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 2023/7/24

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 24 يوليو 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 24 يوليو 2023 مقابل الجنيه فى البنوك

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سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

شهد سعر اليورو خلال منتصف التعاملات اليوم الاثنين الموافق 22 يوليو 2023 في البنك التجاري الدولي، استقرارًا مقابل الجنيه المصري، مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 24 يوليو 2023 في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 22 يوليو 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و33.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي القاهرة ومصر

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 24 يوليو 2023 في بنك القاهرة مسجلا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، وشهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

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