سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 24 يوليو 2023 فى مصر بدون مصنعية

مع بداية تعاملات تجار الذهب الصباحية، وإقبال الشباب على شراء الذهب في ظل انخفاض السعر مقارنة بالأيام الماضية يكثر التساؤل عن سعر الذهب اليوم الإثنين 24 يوليو 2023 في مصر بدون مصنعية عبر جوجل، حيث استقرت أسعار الذهب اليوم، وسجل اليوم عيار 21 الأكثر تداولا بمصر في بداية التعاملات مبلغ 2165 جنيها للبيع، وسجلت الأوقية الذهبية عالميا قيمة 1962 دولارا.

سعر الذهب اليوم الإثنين 24 يوليو 2023 في مصر بدون مصنعية

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير سعر الذهب اليوم.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الإثنين 24 يوليو عيار 24

ثبت سعر الذهب عيار 24 في تعاملاته الصباحية اليوم في محلات الصاغة عند مستوى، قيمة 2474.25 جنيه للبيع، و2462.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الإثنين 24 يوليو

استقر سعر الذهب عيار 22 خلال تعاملاته الصباحية اليوم بالصاغة المصرية لكي يسجل، 2268 جنيها للبيع، ومبلغ 2257.5 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 24 يوليو

بلغ سعر الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم بمحلات الصاغة نحو مبلغ 2165 جنيها للبيع، وقيمة 2155 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين 24 يوليو

حقق سعر الذهب عيار 18 في بداية تعاملات اليوم بسوق الصاغة المصرية نحو، قيمة 1855.75 جنيه للبيع، ومبلغ 1847.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 في تعاملاته الصباحية في الصاغة المصرية، مبلغ 1443.25 للبيع، 1436.75 للشراء.

سعر الذهب عيار 12

شهد سعر الذهب عيار 12 حالة من الاستقرارا في تعاملاته الصباحية اليوم في سوق الصاغة المصرية ليسجل مبلغ 1237.25 جنيه للبيع، وقيمة 1231.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

استقر سعر الذهب عيار 9 بتعاملاته الصباحية اليوم في محلات الصاغة ليسجل مبلغ 927.75 للبيع، 923.5 للشراء.



سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملاته، اليوم الاثنين 24 يوليو، في سوق الصاغة المصرية، 17320 جنيها للبيع، و17240 جنيها للشراء، ويبلغ وزنه ثماني جرامات من عيار 21 الأكثر تداولا في مصر.