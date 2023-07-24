الإثنين 24 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 2023/7/24

سعر الدولار
سعر الدولار

مع بدء أول التعاملات الصباحية حرص المسافرون خارج البلاد بشكل ملحوظ على معرفة سعر الدولار اليوم الإثنين 24 /7 /2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث استقرت أسعار الدولار في البنك، مقابل سعر الجنيه المصري اليوم، وذلك في ظل إجازة البنوك الأسبوعية، كما ستعمل بعض شركات الصرافة وفي ماكينات الصراف الآلي على التوفير لخدمات تبديل العملات للسائحين.

سعر الدولار اليوم الإثنين 24 /7 /2023 في البنوك المصرية

وتستعرض "الدستور" سعر الدولار اليوم في عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المحلي بالتقرير الآتي:

أسعار الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري اليوم مستوى 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل بنك البركة مقابل الجنيه المصري مستوى 30.83 جنيه للشراء، ومستوى 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في التجاري الدولي مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

تقارير دولية: تحسن أداء العملات الناشئة خلال تعاملات الأسبوع

تقرير: التشديد المستمر للأوضاع المالية أدى للضغط على العملات الوطنية الإفريقية

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد

سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاثنين سعر الدولار اليوم البنوك المصرية الدولار اليوم الاثنين الدولار البنوك سعر صرف الدولار سعر صرف الدولار اليوم

الأكثر قراءة

مصر وروسيا تستعدان لحدث عظيم وغير مسبوق يوم 6 أكتوبر

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 24 يوليو 2023 فى مصر بدون مصنعية

التصريح بدفن جثة عامل دليڤرى سقط من الطابق الـ12 فى دار السلام

تجنبوا الشمس.. بيان درجات الحرارة اليوم الإثنين 24-7-2023 فى محافظات مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 2023/7/24

أذكار الصباح اليوم الإثنين 24 يوليو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

صور

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

أول ظهور لنتنياهو بعد إجراء جراحة قلب عاجلة: صحتى ممتازة (فيديو)

خضع لجراحة قلب عاجلة.. من ينوب عن نتنياهو فى رئاسة حكومة إسرائيل؟

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)