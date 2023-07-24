سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 2023/7/24

مع بدء أول التعاملات الصباحية حرص المسافرون خارج البلاد بشكل ملحوظ على معرفة سعر الدولار اليوم الإثنين 24 /7 /2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث استقرت أسعار الدولار في البنك، مقابل سعر الجنيه المصري اليوم، وذلك في ظل إجازة البنوك الأسبوعية، كما ستعمل بعض شركات الصرافة وفي ماكينات الصراف الآلي على التوفير لخدمات تبديل العملات للسائحين.

سعر الدولار اليوم الإثنين 24 /7 /2023 في البنوك المصرية

وتستعرض "الدستور" سعر الدولار اليوم في عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المحلي بالتقرير الآتي:

أسعار الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري اليوم مستوى 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل بنك البركة مقابل الجنيه المصري مستوى 30.83 جنيه للشراء، ومستوى 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في التجاري الدولي مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد

سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.