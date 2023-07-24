الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الفراخ البيضاء بـ58 جنيهًا.. أسعار الدواجن فى الأسواق اليوم

الفراخ
الفراخ

شهدت أسعار الدواجن، اليوم الإثنين، استقرارًا في الأسواق، وسجل سعر الدواجن البيضاء 52 جنيهًا للكيلو في المزرعة، ويصل للمستهلك بـ58 جنيهًا، فيما بلغت أسعار الدواجن الساسو 100 جنيه للكيلو، وسجلت أسعار الدواجن البلدي حر عند 105 جنيهات للكيلو.

وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء 50 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر البانيه اليوم 150 جنيهًا للكيلو الواحد، وأسعار الدواجن الرزي 105 جنيهات للكيلو.

- أسعار البيض

وسجل سعر طبق البيض الأبيض 110 جنيهات في المزرعة ليصل إلى المستهلك بنحو 116 جنيهًا، فيما سجل سعر البيض الأحمر 113 جنيهًا للطبق ليصل إلى المستهلك بنحو 120 جنيهًا، وسجل سعر البيض البلدي 115 جنيهًا للطبق ليصل إلى المستهلك بين 120 و125 جنيهًا للطبق.

الفراخ البيضاء ب58جنيه أسعار الدواجن اليوم

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