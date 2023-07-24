سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 24 يوليو 2023 مقابل الجنيه فى البنوك

مع بدء التعاملات الصباحية يحرص المسافرون إلى خارج البلاد على معرفة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 24 يوليو 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث يحرص المسافرون للملكة العربية السعودية على معرفة الأسعار بتحديث يومي، واستقر سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري بالبنوك العاملة في الأسواق المصرفية المصرية، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 24 يوليو 2023 في البنوك المصرية

ووصل متوسط الأسعار بالبنك المركزي المصري إلى مبلغ 8.22 جنيه للشراء، وقيمة 8.24 للبيع، وتنشر الدستور أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية طبق عدد من المواقع الإلكترونية الرسمية في البنوك الحكومية.

أسعار الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في بنك سايب

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الإثنين مقابل الجنيه المصري في بنك سايب، 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

وعرض بنك قطر الوطني الأهلي، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

وحقق سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك أبو ظبي التجاري، 8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وطرح بنك التنمية الصناعية، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.11 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري إلى 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وقدّر بنك مصر، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك القاهرة

وسجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.



سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت بلغ سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.13 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وأما سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، فحقق مستوى صرف عند: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.