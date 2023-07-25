الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2023/7/25 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

مع بدء الساعات الصباحية المبكرة يدور في ذهن المسافرين لخارج البلاد معرفة سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 /7 /2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث شهد الجنيه المصري وجود حالة من الاستقرار أمام سعر الدولار الأمريكي في بداية تعاملات اليوم في منتصف أيام الأسبوع.

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 /7 /2023 في البنوك المصرية

وتنشر "الدستور" أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 25 /7 /2023 في البنوك المصرية.

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري نحو مبلغ 30.83 جنيه للشراء، وقيمة 30.93 جنيه للبيع، وتتواصل عملية الاستقرار في أسعار الجنيه مقابل سعر الدولار وذلك لأكثر من 5 شهور.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار مقابل اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري

ثبت سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري عند مبلغ 30.75 جنيه للشراء وقيمة 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك مصر

وثبت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

حافظ سعر الدولار على استقراره في البنك التجاري الدولي عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

في بنك التعمير والإسكان سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

في المصرف المتحد بلغ سعر الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

في بنك أبوظبي التجاري شهد سعر الدولار استقرارًا عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

في بنك الكويت الوطني بلغ سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

في المصرف العربي الدولي سعر الدولار حقق 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي حقق سعر الدولار 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي

وجاء سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي بـ30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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