الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

تتصاعد حدة البحث عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 في البنوك المصرية، وذلك في ظل استقرار في أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة، وفقا للوحة التعاملات المالية، والتي يتم تحديثها باستمرار وفقا لحالة العرض والطلب ومدى احتياج السوق المصري للعملة الأجنبية.

 

سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 في البنوك المصرية

نعرض سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 في البنوك المصرية ة، في إطار نشرة الخدمات المتنوعة التي يقدمها الدستور للقراء ويتم تحديثها باستمرار وفقا للوحة التعاملات المالية لكافة البنوك المصرية وهى كما يلي:-

سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 30.93 جنيه للبيع و8.84 جنيه للشراء.

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 فى مصر بدون مصنعية

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أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023

 

بلغت قيمة الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري نحو 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

وصل الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

يتداول بنك القاهرة الدولار الأمريكي بنحو 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.

استقر الدولار الأمريكي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 30.95 جنيه للبيع و30.90 جنيه للشراء.

في البنك التجاري الدولي وصل سعر تداول الدولار الأمريكي نحو 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء

في بنك الإسكندرية سجل الدولار الأمريكي نحو 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.

في بنك قناة السويس سجل الدولار الأمريكي نحو 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.

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منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25-7-2023

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البنك الدولى: ارتفاع قياسى فى أسعار الأسمدة خلال 2022

 

في بنك الاستثمار العربي سجل الدولار الأمريكي نحو 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.

في بنك الأهلي الكويتي سجل الدولار الأمريكي نحو 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.

في بنك HSBC سجل الدولار الأمريكي نحو 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.

في بنك العربي الأفريقي  سجل الدولار الأمريكي نحو 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.

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