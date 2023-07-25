مع أول التعاملات في الصباح الباكر حرص عمال البناء والمقاولين معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023، حيث شهدت أسعار مواد البناء تراجعًا فى الأسواق محليا، وذلك خلال تعاملات اليوم، وقد سجل الحديد انخفاضا يكون ما بين مبلغ 100 جنيه و300 جنيه في الطن الواحد، بينما تراجع سعر الأسمنت أيضا تراجعا سيتراوح ما بين مبلغ الـ70 والـ130 جنيها في الطن الواحد، واستقر سعر الأسمنت الأبيض.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023

وتستعرض "الدستور" أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء في التقرير التالي.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء

سعر الحديد اليوم الثلاثاء

اخفض سعر طن حديد عز ليصل إلى 37143 جنيها.

وصل سعر حديد المصريين 33700 جنيه.

استقر سعر حديد بشاي 35000 جنيه.

انخفض سعر حديد العتال 34500 جنيه.

سعر حديد عطية 34500 جنيه.

جاء سعر حديد سرحان 33500 جنيه.

استقر سعر حديد المراكبي 33500 جنيه.

وصل سعر حديد الكومي 33500 جنيه.

جاء سعر حديد المعادي 32500 جنيه.

سجل سعر حديد العشري 32000 جنيه.

سعر سعر حديد بيانكو 32300 جنيه.

سعر حديد مصر ستيل 33400 جنيه.

وصل سعر حديد الجارحي إلى 33500 جنيه.

سعر حديد الجيوشي 34000 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء