لو فاتك التريند| هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بالختام.. و"السوقي" يخسر 4.3 مليار جنيه

تنوعت أخبار التريند اليوم، ما بين هامة عن الطقس وأخرى فنية، فى هذا السياق تنشر الدستور أبرز أخبار التريند.

أسعار تذاكر ليلة "صاحبة السعادة" مع كريس المصري وأيامنا الحلوة بمهرجان العلمين

أتاح موقع شركة تذكرتي تذاكر ليلة “صاحبة السعادة في العلمين مع كريس المصري”، و"أيامنا الحلوة"، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، المقرر إقامته 29 يوليو الجاري في أحد المسارح الضخمة بالعلمين الجديدة.

https://www.dostor.org/4457767

أزمة بوراك ووالده.. هل تعرض العالم لخديعة من الشيف التركى؟ (تحليل)

أزمة كبيرة ومقاطع فيديو مؤثرة وحالة من التعاطف مع طاهي المأكولات الشهيرة الشيف التركي بوراك.. كثيرون تفاعلوا تعاطفًا مع الشاب الذي اتهم والده بـ«الاحتيال» وبيع مطاعمه دون علمه.. لكن لم تسلم الرواية من التشكيك.. فهل للحكاية رواية أخرى؟

https://www.dostor.org/4457694

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بالختام.. و"السوقي" يخسر 4.3 مليار جنيه

دفعت المبيعات الموسعة للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية والمتعاملين الأفراد المصريين، أسهم ومؤشرات البورصة نحو الهبوط الجماعي، في ختام معاملات اليوم الثلاثاء - ثاني تعاملات الأسبوع الجاري، متجاهلة الارتفاعات القياسية التى تشهدها أسواق المال العالمية بقيادة أسواق الأسهم الأمريكية منذ نهاية تعاملات أمس الإثنين.

https://www.dostor.org/4457737

كولر يحسم مصير شكري من العودة للأهلي.. ويمنح محسن راحة أسبوعين

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح صلاح محسن لاعب الفريق العائد من الإعارة ضمن صفوف سيراميكا كليوباترا وتتويجه بلقب كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة راحة سلبية ليتواجد منذ بداية فترة الإعداد التي تنطلق في النصف الثاني من أغسطس.

https://www.dostor.org/4457724

وزير التربية والتعليم يشارك فى جلسة نقاشية تحت عنوان "إعادة صقل المهارات وتهيئتها لوظائف المستقبل"

شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في جلسة نقاشية بعنوان "إعادة صقل المهارات وتهيئتها لوظائف المستقبل..دور القطاع الخاص المتجدد في إعادة صقل المهارات في ضوء طبيعة العمل المتغيرة"، وذلك خلال فعاليات القمة الأفريقية لرأس المال البشري 2023، المنعقدة بتنزانيا خلال يومي ٢٥ و٢٦ يوليو الجاري.

https://www.dostor.org/4457752

في اليوم العالمي.. اقتراحات كتب ثقافة للأطفال والكبار

يحل اليوم الموافق 25 من شهر يوليو "اليوم العربي للثقافة"، تلك التي تعد احد أهم الأمور المهمة في حياة الأمم، وخاصة العربية، فعن طريق الثقافة تتمسك البلاد بهويتها والوحدة والتكاتف بين بعضهم.

https://www.dostor.org/4457666