الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في اليوم العالمي.. اقتراحات كتب ثقافة للأطفال والكبار

اليوم العربي للثقافة
اليوم العربي للثقافة

يحل اليوم الموافق 25 من شهر يوليو "اليوم العربي للثقافة"، تلك التي تعد احد أهم الأمور المهمة في حياة الأمم، وخاصة العربية، فعن طريق الثقافة تتمسك البلاد بهويتها والوحدة والتكاتف بين بعضهم.

وأعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" عن هذا اليوم للاحتفاء بالثقافة العربية تحت عنوان 
"اليوم العربي للثقافة"، ويأتي ذلك الاحتفاء للتأكيد على أهمية الثقافة ودورها المحوري في توحيد الجهود العربية.

وبالتزامن مع اليوم العربي للثقافة نقدم لكم من خلال هذه السطور اقتراحات لكتب للأطفال والمراهقين للتثقيف الذاتي

كتب ثقافية تناسب الأطفال:

سر الجارة، طاقية الإخفاء، ألة الزمن، سر المومياء للكاتب أحمد العقاد.

كتاب الأمير الصغير.

من حكايا مصر القديمة

من حكايا الغوايانا

من حكايا السافانا

من حكايا البحر الأبيض المتوسط

كتاب المواجهة الأخيرة

كتاب بستان الغضب

كتاب خازن بابليون

كتاب كتاب خادم القلعة

كتاب الظلام

كتاب الحورية

كتاب العدسة السحرية

كتاب حكايات جحا

قضايا شيرلوك هولمز

كتاب كن قويا

كتاب انهض سريعًا

كتب ثقافية للمراهقين:

كتاب سندريلا سيكريت

كتاب غدًا أجمل

كتاب كوني صحابية

كتاب نادي الخامسة صباحاً للكاتب روبن شارما

كتاب كابتن مصر للكاتب عمر طاهر

كتاب من حرك قطعة الجبن الخاصة بي للكاتب الدكتور سبنسر جونسون

كتاب شيفرة بلال للكاتب أحمد خيري العمري

كتاب سندريلا سيكريت كتب ثقافية للمراهقين كتاب انهض كتاب حكايات جحا العدسة السحرية اليوم العربي للثقافة اللغة العربية

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