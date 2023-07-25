كولر يحسم مصير شكرى من العودة للأهلى.. ويمنح محسن راحة أسبوعين

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، منح صلاح محسن، لاعب الفريق العائد من الإعارة ضمن صفوف سيراميكا كليوباترا، وتتويجه بلقب كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة- راحة سلبية ليتواجد منذ بداية فترة الإعداد التي تنطلق في النصف الثاني من أغسطس.

وكان كولر قد استقر بشكل نهائي على عودة صلاح محسن لقائمة الفريق فى الموسم المقبل بعد انتهاء إعارته لسيراميكا وتألقه خلال الفترة الأخيرة.

وكشف مصدرمسئول أن كولر سوف يحسم الموقف النهائي لمحمد شكري الظهير الأيسر سواء بالعودة للفريق أو استمرار رحلته مع سيراميكا.

كان شكرى قد انتقل الصيف الماضى من الأهلى إلى سيراميكا بشكل نهائى مع وجود بند يمنح النادى حق استعادته بعد نهاية الموسم المقبل مقابل دفع 7 ملايين جنيه.

ويدرس كولر موقف محمد شكرى بشكل نهائى بعدما شاهد مباراة نهائى كأس رابطة الأندية المصرية لكنه طلب تقريرًا عن أرقامه طوال الموسم.

في المقابل يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مرانه الأخير، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة المصري في ختام مواجهات مسابقة الدورى التى ستقام باستاد الجيش ببرج العرب.

ويختار السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني، القائمة التى سيغادر بها للإسكندرية للدخول فى معسكر مغلق ليلة المباراة استعدادًا لمواجهة المصرى، والتي تشهد عودة محمد هاني وعلى معلول ومحمود كهربا بعد غيابهم في لقاء بيراميدز بالجولة الماضية للراحة واستمرار غياب الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي للإصابة، واتجاه لاستبعاد حسين الشحات كقرار تربوي بعد العقوبة المالية عقب تعديه على محمد الشيبي، لاعب بيراميدز.