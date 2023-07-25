الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يحسم مصير شكرى من العودة للأهلى.. ويمنح محسن راحة أسبوعين

محمد شكري
محمد شكري

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، منح صلاح محسن، لاعب الفريق العائد من الإعارة ضمن صفوف سيراميكا كليوباترا، وتتويجه بلقب كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة- راحة سلبية ليتواجد منذ بداية فترة الإعداد التي تنطلق في النصف الثاني من أغسطس.

وكان كولر قد استقر بشكل نهائي على عودة صلاح محسن لقائمة الفريق فى الموسم المقبل بعد انتهاء إعارته لسيراميكا وتألقه خلال الفترة الأخيرة. 

وكشف مصدرمسئول أن كولر سوف يحسم الموقف النهائي لمحمد شكري الظهير الأيسر سواء بالعودة للفريق أو استمرار رحلته مع سيراميكا. 

كان شكرى قد انتقل الصيف الماضى من الأهلى إلى سيراميكا بشكل نهائى مع وجود بند يمنح النادى حق استعادته بعد نهاية الموسم المقبل مقابل دفع 7 ملايين جنيه.

ويدرس كولر موقف محمد شكرى بشكل نهائى بعدما شاهد مباراة نهائى كأس رابطة الأندية المصرية لكنه طلب تقريرًا عن أرقامه طوال الموسم.

في المقابل يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مرانه الأخير، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة المصري في ختام مواجهات مسابقة الدورى التى ستقام باستاد الجيش ببرج العرب.

ويختار السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني، القائمة التى سيغادر بها للإسكندرية للدخول فى معسكر مغلق ليلة المباراة استعدادًا لمواجهة المصرى، والتي تشهد عودة محمد هاني وعلى معلول ومحمود كهربا بعد غيابهم في لقاء بيراميدز بالجولة الماضية للراحة واستمرار غياب الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي للإصابة، واتجاه لاستبعاد حسين الشحات كقرار تربوي بعد العقوبة المالية عقب تعديه على محمد الشيبي، لاعب بيراميدز.

كولر محمد شكري صلاح محسن الاهلى الميركاتو الصيفي 2023

الأكثر قراءة

أزمة بوراك ووالده.. هل تعرض العالم لخديعة من الشيف التركى؟ (تحليل)

عقب وفاة طليق بوسي.. قانونيون يوضحون مصير قضية "سرقة الشيكات"

طقس شديد الحرارة غدا وارتفاع نسبة الرطوبة.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

"التنظيم والإدارة" يفتح باب الاستعلام عن القبول المبدئى لخوض مسابقة 30 ألف وظيفة معلم

كولر يمنح 12 لاعبًا راحة ويختار قائمة الأهلى لمواجهة المصرى

إخماد حريق نشب فى مخلفات أعلى سطح عقار بمنطقة وسط البلد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا