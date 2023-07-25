هبوط جماعى لمؤشرات البورصة بالختام.. و"السوقى" يخسر 4.3 مليار جنيه

دفعت المبيعات الموسعة للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية والمتعاملين الأفراد المصريين أسهم ومؤشرات البورصة نحو الهبوط الجماعي، في ختام معاملات اليوم الثلاثاء- ثاني تعاملات الأسبوع الجاري، متجاهلة الارتفاعات القياسية التى تشهدها أسواق المال العالمية بقيادة أسواق الأسهم الأمريكية منذ نهاية تعاملات أمس الإثنين.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.3 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و172.6 مليار جنيه، مقابل تريليون و176.9 مليار جنيه بختام تعاملات أمس الإثنين.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 4. 0%، بما يعادل 70 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 17479.94 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.25%، بما يعادل 43.15 نقطة خسارة، ليصل إلى مستوى 3396.75 نقطة، ما ساهم في امتداد التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي انخفض بنسبة بلغت 1.17%، لينهى تعاملات اليوم عند مستوى 5051.53 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 1.6 مليار جنيه على الأسهم فقط، وذلك بالتعامل على نحو 465.8 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 61.1 ألف صفقة بيع وشراء.