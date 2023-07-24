رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة وشروط الحصول على المعاش 2023/2024

تكافل وكرامة من أهم برامج الحماية الاجتماعية التي نفذتها الدولة لحماية الفقراء من تبعات برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه في عام 2016 ، واستمر مع تداعيات فيروس كورونا ، وتعرض الدستور في التقرير التالي الاستعلام عن تكافل وكرامة وشروط الحصول على المعاش .

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2023/2024

يستطيع الحاصلون على معاش تكافل وكرامة الاستعلام عنه من خلال الرابط الذي خصصته وزارة التضامن الاجتماعي لذلك، أو الضغط على الرابط التالي https://tk.moss.gov.eg ، ثم كتابة الرقم القومي لصاحب معاش تكافل وكرامة المكون من 14 رقمًا، ثم الضغط على استعلام فتظهر نتيجة الاستعلام عن تكافل وكرامة .

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2023/2024

حددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة ، أن لا يكون الزوج/الزوجه او المسن/ العاجز يعمل بالحكومة او القطاع العام او بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه او ان يتقاضى معاش تأمينى او مساعدة ضمانية، أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة

مع تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة او الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة، أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أوالأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أوأبعد من ذلك.

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