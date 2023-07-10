الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم.. يبحث العديد من المواطنين في مصر والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة باستمرار عن الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم.

ونرصد في التقرير التالي كخدمة للمواطنين طرق الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم:

الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم

أفادت وزارة التضامن الاجتماعي بإمكانية الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة، عن طريق الرقم القومي والاسم، عبر زيارة الموقع الرسمي للوزارة هــــنا، واتباع بعض الخطوات والتعليمات.

يتم ذلك عن طريق الدخول إلى بوابة الاستعلامات عن الشكاوى، وإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما بشكل صحيح.

ثم يتم اختيار استعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بإدخال الاسم أو الرقم القومي.

ستظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على بياناته، مثل المحافظة، الإدارة الاجتماعية، والوحدة الاجتماعية المسجل بها، وحالة البطاقة، ورقم بطاقة تكافل وكرامة للمواطن، ونوع البطاقة.

في حال كانت البطاقة سارية، سيتم التوضيح للمواطن عن المبلغ المستحق له.

تسجيل شكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي سلسلة خدمات للمواطنين لتسهيل حصولهم على جميع الامتيازات والخدمات التي تقدمها بسهولة وبدون أي عوائق.

وفي حال رغبتك في تقديم شكوى لبرنامج تكافل وكرامة، يتم اختيار نوع الشكوى وكتابتها بالتفصيل والضغط على كلمة "تسجيل"، بعد الاستعلام عن الشكاوى بالرقم القومي والاسم.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة للمرأة المتزوجة

يذكر أنه بالنسبة للنساء المتزوجات اللواتي تغيرت أسماؤهن بسبب الزواج، يجب عليهن القيام بخطوة ضرورية للتأكد من إدخال اسمهن الصحيح بطريقة صحيحة في بيانات برنامج تكافل وكرامة.

كما يمكن الوصول بسهولة إلى رابط الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة، حيث يتم الدخول إلى بوابة الاستعلام والشكوى لبرنامج تكافل وكرامة ثم إدخال الرقم القومي للمتزوجة المستحقة لهذا البرنامج. سيتم عرض الاسم الحقيقي للمتقدمة بعد الضغط على الرابط هــــنا.

وتهتم وزارة التضامن الاجتماعي بالحرص على تأكيد إدخال الاسم الصحيح في بيانات البرنامج وضمان انتظام الدفعات المالية، ولذلك تسعى الوزارة لتسهيل هذه العملية وتوفير الوقت والجهد للمتقدمات.