الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة.. يقوم المواطنون في جميع محافظات مصر حاليًا بالبحث عن رابط الاستعلام عن الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة، الذي يتيح لهم الحصول على دعم شهري من وزارة التضامن الاجتماعي والشؤون المصرية، إذ يستهدف هذا البرنامج الأسر الفقيرة، والأرامل، والمطلقات، والمعاقين، وكبار السن، ويتاح لهم هذه الفرصة من وقت لآخر.

“الدستور” يستعرض من خلال التقرير التالي رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة وخطوات التقديم.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

الدخو لموقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي: https://www.moss.gov.eg/ استعلم عن نتيجتك. تسجيل رقم الهوية الشخصية للمتقدم. النقر على رمز النتيجة . بعدها تظهر له فورًا جميع المعلومات التفصيلية المتعلقة بتكافل وكرامة. يوفر قائمة بأسماء المتقدمين المقبولين. كما يوضح سبب رفض المتقدم في حالة الرفض. مع إمكانية تقديم اعتراض على النتيجة.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة.. الأوراق المطلوبة

يهدف برنامج تكافل وكرامة المقدم من الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، من أجل الاشتراك فيه توفير الأوراق التالية ثم التوجه بها إلى مكتب الوحدة الاجتماعية التابع لها محل السكن للشخص المتقدم، وهي كالتالي:

1- صور بطاقة الرقم القومي للأفراد 18 سنة فأكثر.

2- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

3- صور شهادة الميلاد كمبيوتر لجميع أفراد الأسرة

4- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

5- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

6- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

7- صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

8- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

9- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

10- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

شروط الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة

الجدير بالذكر أنه من أجل الموافقة على الشخص المتقدم للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة توافر الآتي:

استيفاء كافة بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية للأسرة، وأن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة، وكذلك عدم الحصول على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.

