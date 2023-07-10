رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 وشروط استمرار الدعم

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023.. انتشرت زيادة كبيرة في نسبة البحث عن الأسماء الجديدة في برنامج التكافل والكرامة بين المستفيدين، مما أدى إلى زيادة معدلات البحث بشكل ملحوظ، إذ يوفر برنامج التكافل والكرامة فرصة للأفراد للحصول على الدعم المالي والمساعدة في حال واجهوا ظروفًا صعبة أو عقبات مالية.

ونرصد في التقرير التالي كافة المعلومات بشأن استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023:

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023

يمكنك الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عن طريق النقر على الرابط: هنا.

بعد ذلك، يتعين عليك اختيار برنامج تكافل وكرامة من بين البرامج والمبادرات المتاحة. يمكنك معرفة نتيجتك بالنقر على الخيار المناسب.

يجب إدخال رقم الرقم القومي الذي يتألف من 14 رقمًا في المكان المخصص للاستفسار عن الدعم. يجب اختيار نوع البطاقة المدعومة.

يحتوي الموقع على جميع المعلومات المتعلقة بالدعم النقدي وحالته، سواء كان ذلك للتكافل أو الكرامة، سواء كانت متوقفة أو سارية أو مجمدة.

إذا تم قبول طلب الدعم، سيتم إخطار المستفيد بذلك، وإذا تم رفضه، سيتم توضيح سبب الرفض في الحال. يمكن تقديم شكوى إذا لزم الأمر.

خطوات التقديم في برنامج تكافل وكرامة

يتم إصدار بطاقة الرقم القومي باسم الإقامة الحالية للأفراد الذين تجاوزوا سن الثامنة عشرة.

ويمكن تصوير قسيمة الزواج أو الطلاق، كما يتوفر صور شهادات الميلاد الإلكترونية لجميع أفراد الأسرة الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

وإذا كانت هناك صورة بطاقة التموين المميكنة، فستحتوي على تسجيل اسم مكتب التموين.

ويجب تسجيل جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 18 عامًا كطلاب مسجلين، بالإضافة إلى تسجيل الطلاب الذين يتابعون تعليمهم في الجامعة كطلاب جامعيين مسجلين. ويستخدم رمز من قبل اللجان الطبية للكشف عن وجود الإعاقة في حالات الأمراض المزمنة.

وتحتاج الأرامل إلى صورة وثيقة وفاة الزوج/الزوجة، في حين يتم التعبير عن الانفصال أو الهجرة عبر الوثائق المصورة. وتحتاج الأيتام إلى صورة إقرار الوصاية، في حين يتم تقديم صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

شروط استمرار مساعدات تكافل وكرامة خلال مدة الاستحقاق

يشترط حضور أبناء العائلات المستفيدة من برنامج تكافل للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريًا، ويجب على الأم حضور ثلاث جلسات توعية صحية على الأقل لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو، وفترة الحمل، كما يجب عليها تأمين جميع جرعات برامج التطعيمات لأطفالها حتى سن الست سنوات.