أبرزها "تكافل وكرامة".. تفاصيل لقاء محافظ دمياط مع المواطنين

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، لقاءً مع المواطنين وذلك بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط لبحث عدد من المطالب والشكاوى المقدمة، كما جاء بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد ومديري مديريتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة وممثل عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وشهد اللقاء استعراض المواطنين لمطالبهم وشكواهم، حيث بحثتها "المحافظ" مع الجهات المعنية فورًا خلال اللقاء، كما وجهت تعليماتها إلى الجهات المختصة بسرعة دراسة تلك الطلبات وتلبيتها في ضوء اللوائح والقوانين والتيسير على المواطنين، موجهة أيضًا إلى مديرية التضامن الاجتماعي باتخاذ الإجراءات المتعلقة لصرف معاشات ضمان وتكافل وكرامة وإعانات شهرية للحالات المستحقة.

وفي هذا السياق، توجه مواطنين بالشكر إلى محافظ دمياط على حرصها الاستماع لهم وبحث مطالبهم، وأكدت "الدكتورة منال عوض" على ضرورة خلق قنوات مباشرة للتواصل مع المواطنين، سواء من خلال عقد اللقاءات الجماهيرية أو جولاتها الميدانية، مشيرة إلى توجيهاتها المستمرة إلى الأجهزة التنفيذية والخدمية بالتفاعل مع المواطن وتلبية مطالبهم، كما أكدت أن الجميع يعمل على خدمة أهالي المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

في سياق آخر، أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الانتهاء من كافة الاستعدادات لبدء المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 المقرر انطلاقها مطلع الأسبوع المقبل الموافق 8 يوليو وتستمر حتى يوم 28 من ذات الشهر، مؤكدة أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية؛ لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال تلك المرحلة.

وأشارت "محافظ دمياط" إلى أن المحافظة قد حققت جهود كبيرة لاسترداد أراضي الدولة ومنع التعديات عليها وكذلك التصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية والحفاظ عليها، لافتة إلى أنه يتم العمل وفقًا لخطة محددة لاسترداد أملاك الدولة وحق الشعب وإنفاذ القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

ونوهت "الدكتورة منال عوض" إلى أن الموجة الـ21 فى مرحلتها الأولى تم خلالها إزالة 215 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بإجمالي مساحة 26402 م٢، بالإضافة إلى 5 حالات تعدٍ على أراضي زراعية بمساحة 80 فدان و9 قراريط و12 سهمًا، مشيرة إلى وصول عدد الحالات التي تم إزالتها خلال المرحلة الثانية من الموجة 85 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 9203م٢ و4 حالات تعدٍ على أراضي زراعية بمساحة 70 فدان و22 قيراط و20 سهمًا.