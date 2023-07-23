الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

كيفية الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

كيفية الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي..  يزداد البحث عن رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين، إذ تتاح للمواطنين إمكانية الاستفسار عن الملتحقين الجدد عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، وسنقدم لكم في التقرير التالي رابط الموقع وشرحًا لكيفية الاستعلام عن الملتحقين الجدد في تكافل وكرامة.

كيفية الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

يمكن الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة،من خلال الدخول على الموقع الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعى https://www.moss.gov.eg/

يجب على الفرد الراغب في الاستفسار الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي، ثم النقر على أيقونة برنامج تكافل وكرامة وتسجيل جميع المعلومات الخاصة به، بما في ذلك الاسم والرقم القومى والعنوان.

 بعد ذلك، يجب تحديد المكتب الخاص بالشؤون الاجتماعية واختيار المحافظة التي يعيش فيها، ثم النقر على زر الاستعلام للحصول على جميع المعلومات المطلوبة.

موقع وزارة التضامن الاجتماعى.. الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى 2023

الاستعلام عن سبب توقف فيزا تكافل وكرامة وشروط استمرارها

كيفية الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي.. شروط الحصول على معاش 

ألا يتخطى عمر الاطفال في الاسرة سن 18 عاما.
تقييد الاطفال في الاسرة بالمدارس من أول سن 6 سنوات.
ألا يحصل عائل الاسرة على معاشات تأمينية.
اثبات عدم امتلاك الاسرة أي أراضي أو أملاك أكثر من نصف فدان.
ألا يكون هناك أي فرد من افراد الاسرة يعمل في وظائف حكومية.

كيفية الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي.. المستندات المطلوبة للاشتراك 

يمكن للراغبين في الانضمام إلى برنامج تكافل وكرامة التقدم إلى الوحدات الاجتماعية المتوفرة في منطقة سكنهم، وذلك بتقديم مجموعة من الأوراق المطلوبة.

و تشمل هذه الأوراق: صورة من بطاقة الرقم القومي التي تحتوي على عنوان سكن المتقدم، وصور شهادات الميلاد لجميع أفراد الأسرة، وصورة من قسيمة الطلاق أو الزواج، وصورة من شهادة وفاة الزوج للأرامل، وصورة من بطاقة التموين، وبيان قيد مدرسي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 سنة، ومستند الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن، وصورة شهادة الهجر أو أي مستند يثبت الانفصال، وصورة إقرار الوصاية للأيتام.

الجدير بالذكر أنه قدّم الدكتور ياسر عبدالسلام، مدير عمليات تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، شرحًا حول مبادرة تكافل وكرامة التي تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية. 

وأفاد بأن هذه المبادرة تعتمد على نظام جديد يعتمد على قاعدة بيانات مميكنة بشكل كامل، وتقدّم فرصًا تعليمية واجتماعية وفرص عمل، بالإضافة إلى دعمها المادي. وأشار إلى وجود 250 منحة دراسية مجانية للطلاب الناجحين في الثانوية العامة من أسر "تكافل وكرامة"، بالتعاون مع عدد من الجامعات الكبرى.

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