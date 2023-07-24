الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نتيجة الثانوية الأزهرية| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023 برقم الجلوس

طلاب
طلاب

تحظى بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023 برقم الجلوس على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية، وذلك قبيل أيام فقط من اعتماد النتيجة بشكل رسمي من قبل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أو من ينوب عنه خلال المؤتمر الرسمي الذي يعقد في ديوان مشيخة الأزهر حيث يجرى اتصالات هاتفية بأوائل الطلاب وأولياء أمورهم لتهنئتهم على التفوق الدراسي.

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023 برقم الجلوس

تفعل بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023 برقم الجلوس عقب الانتهاء من المؤتمر الصحفي الذي تعتمد فيه النتيجة وإعلان أسماء أوائل الطلاب في كافة الشعب الدراسية للعام الدراسي الحالي 2022-2023، وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يمكن للطلاب تسجيل بياناتهم كاملة للاستعلام عن نتائجهم في الامتحانات 2022-2023.

يذكر أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الثانوية بالتعليم الأزهري نحو 141 ألف و 509 طالب وطالبة منهم نحو 90 الف و 771 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية منهم نحو 56 ألف و 287 طالب و 34 ألف و 484 طالبة أما في القسم العلمي فقد بلغ عدد الطلاب نحو50 ألف و 738 طالب وطالبة منهم 27 ألف و 435 طالب منهم نحو 23 الف و 303 طالبة.

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متاح.. بوابة الأزهر الشريف للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

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بوابة الأزهر الإلكترونبة.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس للاستعلام المباشر

خطوات الحصول على نتائج طلاب الثانوية الأزهرية 2023

يستطيع الطلاب الراغبين في الحصول على درجاتهم في امتحانات الثانوية الأزهرية 2022-2023 التي أجريت خلال الفترة من يوم 2 يونيو 2023 وحتى يوم 12 يوليو الجاري في كافة محافظات الجمهورية للشعب الدراسية (علمي ، أدبي) إتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.
  • تحديد الشعبة الدراسية.
  • إدخال كافة البيانات اللازمة عن الطالب.
  • تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • ظهور القائمة الكاملة بدرجات الطالب في الامتحانات والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الطلاب خلال الأسبوع المقبل عقب انتهاء كافة أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكشوفات النهائية وتعييم أسماء أوائل الطلاب من كافة المحافظات.

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رابط نتائج الثانوية العامة 2023

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