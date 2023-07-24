الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

علامات تدل على أنك بحاجة إلى تناول المزيد من الكربوهيدرات

نظام غذائي
نظام غذائي

يطلب منا التخلص من الكربوهيدرات إذا كنا نأمل في إنقاص الوزن أو التغلب على الانتفاخ، وفي بعض الأحيان تكون هناك معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي من خبراء غير مؤهلين تدعي أن الكربوهيدرات يمكن أن تؤدي إلى أمراض معينة.

أعراض الحاجة لتناول الكربوهيدرات 

لكن في الواقع سيستفيد معظمنا من الحفاظ على الكربوهيدرات الصحيحة في نظامنا الغذائي، وهنا نتحدث عن الكربوهيدرات الكاملة مثل الحبوب الكاملة والشوفان والأرز البني والفول على عكس الكربوهيدرات المصنعة مثل المعجنات والكعك والشوكولاتة والحلويات والخبز الأبيض.

هذه هي العلامات التي يجب البحث عنها والتي قد تشير إلى أنك بحاجة إلى زيادة الكربوهيدرات.

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تجد أن الصمامات الخاصة بك قصيرة بشكل متزايد؟ أم أنك لا تتحلى بالصبر على أي شيء؟ قد ترغب في إضافة المزيد من الكربوهيدرات الكاملة إلى نظامك الغذائي.

يعمل دماغنا على الكربوهيدرات والتهيج علامة على أنك قد لا تمنح عقلك الوقود الذي يكفي.

غالبا ما تشعر بالبرد

على الرغم من أن كل من حولك يبدو مرتاحًا؟، يرتبط تناول كميات أقل من الكربوهيدرات بخطر انخفاض وظيفة الغدة الدرقية، وهو ما يلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم درجة حرارة الجسم.

التدريبات الخاصة بك 

نحتاج إلى الكربوهيدرات لتزويدنا بالطاقة ونحتاج إلى الكثير من الطاقة لخوض التمرين، الكربوهيدرات تقوي حركة العضلات وبدونها قد لا تؤدي أفضل ما لديك في صالة الألعاب الرياضية.

إذا شعرت بالإرهاق بسهولة فقد تكون هذه علامة على أن جسمك يحتاج إلى مزيد من الوقود قبل أو بعد التمرين.

تعاني من ضباب الدماغ 

إذا كان العمل يمثل صراعًا أو وجدت نفسك تنسى أشياء بسيطة فقد يكون السبب في ذلك هو اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات.

أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات يكون أداؤهم أسوأ في اختبارات الذاكرة وتزول أوجه القصور هذه بمجرد إضافة الكربوهيدرات إلى النظام الغذائي.

كربوهيدرات نظام غذائي ضباب الدماغ انقاص الوزن التغلب على الانتفاخ

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