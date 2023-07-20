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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

رغم ارتفاع الحرارة.. احذر تناول المياه المُثلجة لهذه الأسباب

مياه باردة
مياه باردة

يقبل العديد من الأشخاص خلال هذه الأيام شديدة الحرارة على تناول المياه المثلجة لتفادي الشعور بالحرارة الشديدة التي يتعرضون لها في ظل أجواء الموجة الحارة التي تضرب البلاد، حيث وصلت درجات الحرارة خلال هذه الأيام في أوقات الظهيرة للـ45 درجة مئوية.

ويعتبر تناول المياه الباردة بشدة ملجأ الكثير خلال هذه الأجواء، وهو من أكثر الأشياء التي تتسبب في ضرر الرئتين والحلق والأسنان، وأغلب أجهزة جسم الإنسان، ومع استمرار الموجة الحارة نقدم لكم من خلال هذه السطور أضرار تناول المياه المثلجة حسب موقع "ysph" الطبي.

أضرار تناول المياه المثلجة في الطقس الحار:

- يتسبب تناول الماء البارد في حدوث خلل في الجسم وإبطاء عملية الهضم، حيث يؤدي للخل في درجات حرارة الجسم.

- انقباض في الأوعية الدموية الموجودة في الحلق، وذلك ما يسرع فرز الجسم مخاطًا لمعادلة درجة حرارة الحلق وتدفئة الماء، ومع زيادة إفراز المخاط يتعرض الحلق للالتهابات والاحتقان.

- يؤثر الماء البارد مع الطقس شديد الحرارة على مختلف أنظمة الجشم، حيث أنه ينزل للمعدة ويتسبب في انقباض وتقلص الأوعية الدموية ويعيق امتصاص العناصر الغذائية أثناء الهضم.

- كما يتسبب الماء البارد في انقباض الأوعية الدموية الموجودة في الفم أيضا ما يؤدي إلي ضعف مناعة الفم، حيث تتسب في الإصابة بالتهابات اللثة، التهابات سقف الحلق بكل سهولة.

- يؤثر الماء شديد البرودة مع الطقس الحار على معدل ضربات القلب، حيث يؤدي لخفضها كونه يحفز عمل العصب المبهم الذي يلعب يؤثر على ضربات القلب ويعمل على إنخفاضها.

- يؤدي شرب الماء المثلج وخاصة فور الانتهاء من تناول الوجبات على منع تكسير الدهون، حيث أنه يجعل دهون الأطعمة التي تناولتها تتصلب، مما يصعب على الجسمك تكسير الدهون غير المرغوب فيها في الجسم.

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