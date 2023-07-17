استشاري طب الأطفال: تناول الفيتامينات بطريقة عشوائية أضراره شديدة الخطورة (فيديو)

استشاري طب الأطفال: تناول الفيتامينات بطريقة عشوائية أضراره شديدة الخطورة (فيديو)
قال الدكتور يوسف سعد، استشاري طب الأطفال، إن الدواء مادة قد تكون لها أضرار خطيرة، ولابد أن يتم تناوله بحذر حتى إذا كانت فيتامينات ومكملات غذائية.
- الطفل الرضيع يحتاج إلى فيتامين د
وأضاف استشاري طب الأطفال، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الاثنين، أن الطفل الرضيع يحتاج إلى فيتامين د، لأنه ضعيف في لبن الأم، وأيضًا الأوميجا 3.
ونوه إلى أن تناول الفيتامينات بطريقة عشوائية تكون أضراره شديدة الخطورة، فلابد أن يتم تناولها بناءً على تحليلات.
وأوضح الدكتور يوسف سعد، أن تناول الكالسيوم للأطفال بطريقة عشوائية قد يسبب لهم مشاكل في الكلى، لذلك يجب أن يتناوله بناءً على تحاليل وبجرعات محددة.