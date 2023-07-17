ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشاري طب الأطفال: تناول الفيتامينات بطريقة عشوائية أضراره شديدة الخطورة (فيديو)

فيتامينات
فيتامينات

قال الدكتور يوسف سعد، استشاري طب الأطفال، إن الدواء مادة قد تكون لها أضرار خطيرة، ولابد أن يتم تناوله بحذر حتى إذا كانت فيتامينات ومكملات غذائية.

- الطفل الرضيع يحتاج إلى فيتامين د


وأضاف استشاري طب الأطفال، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الاثنين، أن الطفل الرضيع يحتاج إلى فيتامين د، لأنه ضعيف في لبن الأم، وأيضًا الأوميجا 3.

ونوه إلى أن تناول الفيتامينات بطريقة عشوائية تكون أضراره شديدة الخطورة، فلابد أن يتم تناولها بناءً على تحليلات.

وأوضح الدكتور يوسف سعد، أن تناول الكالسيوم للأطفال بطريقة عشوائية قد يسبب لهم مشاكل في الكلى، لذلك يجب أن يتناوله بناءً على تحاليل وبجرعات محددة.

الفيتامينات أستشاري طب الأطفال تناول طريقة عشوائية أضراره شديدة الخطورة أضراره شديدة الخطورة تناول الفيتامينات

مواد متعلقة

"إكسترا نيوز" ترصد رؤية مصر للمحاور المستقبلية للتعامل مع التحديات المناخية

حسين رياض.. أبو الفنانين

"القاهرة الإخبارية" ترصد أبرز تصريحات القادة الأفارقة في الاجتماع التنسيقي للاتحاد الأفريقي

"مش هتغير عشان حد".. تامر حسني يتصدر تريند جوجل لهذا السبب (فيديو)

بشار الأسد: هناك خطوات عملية لتعزيز العلاقات بين دمشق وبغداد

بشار الأسد: بعض دول الجوار تورطت بشكل مباشر فى دعم الإرهاب

بشار الأسد: العلاقات السورية العراقية تأتى من عمق التاريخ

كاتب صحفي: الثانوية العامة مفترق الطرق بالنسبة للطلاب

الأكثر قراءة

ارتفاع ضحايا عقار حدائق القبة المنهار إلى 7 متوفين

تحرك برلمانى عاجل لحصر العقارات الآيلة للسقوط وإزالتها

تمركز 6 سيارات حماية مدنية وإسعاف بمحيط عقار حدائق القبة المنهار

استبعاد أوزباكستانيين لأسباب تتعلق بالصالح العام

ميثاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى: رؤية مستدامة لتنمية المجتمع

16 مصابًا فى انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوى الشرقى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"شواظ 1".. ما العبوة المضادة للدروع التي أدخلتها كتائب القسام جنين؟

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»

نائبة أمريكية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين يصبح بعيد المنال