تناول السوائل وممارسة الرياضة.. نصائح لتحسين صحة المعدة والتخلص من الانتفاخ

يعاني البعض من الانتفاخ وأعراض مؤلمة في المعدة نتيجة العادات الخاطئة في تناول الأطعمة التي تعمل على تراكم الغازات في الأمعاء واضطراب الجهاز الهضمي.

ويتبع بعض الأشخاص نظام غذائي غير صحي يؤثر سلبًا على الصحة ويعمل على انتفاخ المعدة واضطراب الجهاز الهضمي، وفي السطور التالية، أبرز الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين صحة المعدة، وذلك وفقًا لموقع "health".

خطوات يمكنك اتخاذها لتحسين صحة المعدة

1 - ابتعد عن الوجبات السريعة التي تعمل على زيادة وزنك.

2 - لا تأكل في وقت متأخر أو قبل النوم مباشرة.

3 - تناول الكثير من السوائل مثل الماء والعصائر الطبيعية.

4 - لا تنسى ممارسة الرياضة بشكل أسبوعي.

مشروبات تساعدك على حل مشاكل المعدة

1 - حبوب الشمرة:

تحتوي عشبة الشمرة على خواص يمكن أن تساعد في تهدئة الأمعاء، كما يمكن أن تقلل من تقلصات الجهاز الهضمي والغازات والشعور بالنفخة، لأن لها تأثير مضاد للتشنج على بطانة المعدة.

ويمكنك تناولها كمشروب ساخن تضع القليل من الماء وكمية مناسبة من الحبوب وتسخين الماء ثم تقوم بتناول الكوب مرة أو مرتين في اليوم.

2 - مشروب الزنجبيل الساخن:

يساعد مشروب الزنجبيل الساخن في إصلاح الأنسجة في بطانة الأمعاء، ويفيد في حالات التهاب القولون.

3 - مشروب النعناع الساخن:

يستخدم النعناع في علاج المغص عند الأطفال، وانتفاخ البطن، والإسهال، وعسر الهضم، والغثيان، والتقيؤ، وغثيان الصباح.

4 - مشروب الكركم أو وضعه على الطعام:

يعرف الكركم بطعمه اللاذع، ويساعد في تقليل الانتفاخ، وكذلك دعم وظائف الكبد.

5 - مشروب الكراويا الساخن:

تعالج مشروب الكراويا الساخن مشكلات الهضم، مثل الغازات أو تقلصات المعدة وتخفيف الإمساك.

6 - مشروب الشبت الساخن أو وضعه في الطعام:

يستخدم مشروب الشبت الساخن أو وضعه في الطعام كمسكن طبيعي، ويقوم بقتل البكتيريا الهضمية السلبية.