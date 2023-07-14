ads
الجمعة 14 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

تناول السوائل وممارسة الرياضة.. نصائح لتحسين صحة المعدة والتخلص من الانتفاخ

الانتفاخ
الانتفاخ

يعاني البعض من الانتفاخ وأعراض مؤلمة في المعدة نتيجة العادات الخاطئة في تناول الأطعمة التي تعمل على تراكم الغازات في الأمعاء واضطراب الجهاز الهضمي.

ويتبع بعض الأشخاص نظام غذائي غير صحي يؤثر سلبًا على الصحة ويعمل على انتفاخ المعدة واضطراب الجهاز الهضمي، وفي السطور التالية، أبرز الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين صحة المعدة، وذلك وفقًا لموقع "health".

خطوات يمكنك اتخاذها لتحسين صحة المعدة 

1 - ابتعد عن الوجبات السريعة التي تعمل على زيادة وزنك.

2 - لا تأكل في وقت متأخر أو قبل النوم مباشرة.

3 - تناول الكثير من السوائل مثل الماء والعصائر الطبيعية.

4 - لا تنسى ممارسة الرياضة بشكل أسبوعي.

مشروبات تساعدك على حل مشاكل المعدة

1 - حبوب الشمرة: 

تحتوي عشبة الشمرة على خواص يمكن أن تساعد في تهدئة الأمعاء، كما يمكن أن تقلل من تقلصات الجهاز الهضمي والغازات والشعور بالنفخة، لأن لها تأثير مضاد للتشنج على بطانة المعدة.

ويمكنك تناولها كمشروب ساخن تضع القليل من الماء وكمية مناسبة من الحبوب وتسخين الماء ثم تقوم بتناول الكوب مرة أو مرتين في اليوم.

2 - مشروب الزنجبيل الساخن:

 يساعد مشروب الزنجبيل الساخن في إصلاح الأنسجة في بطانة الأمعاء، ويفيد في حالات التهاب القولون.

3 - مشروب النعناع الساخن: 

يستخدم النعناع في علاج المغص عند الأطفال، وانتفاخ البطن، والإسهال، وعسر الهضم، والغثيان، والتقيؤ، وغثيان الصباح.

4 - مشروب الكركم أو وضعه على الطعام: 

يعرف الكركم بطعمه اللاذع، ويساعد في تقليل الانتفاخ، وكذلك دعم وظائف الكبد.

5 - مشروب الكراويا الساخن: 

تعالج مشروب الكراويا الساخن مشكلات الهضم، مثل الغازات أو تقلصات المعدة وتخفيف الإمساك.

6 - مشروب الشبت الساخن أو وضعه في الطعام: 

يستخدم مشروب الشبت الساخن أو وضعه في الطعام كمسكن طبيعي، ويقوم بقتل البكتيريا الهضمية السلبية.

صحة المعدة المعدة اضطراب الجهاز الهضمي تراكم الغازات مشاكل المعدة

الأكثر قراءة

مرتضى منصور: الهزيمة من الأهلى سببها السحر الأسود من الخطيب

المحاكمات في أسبوع| تأجيل محاكمة المتهم بدهس حفيد شريفة فاضل وعارضة الأزياء سلمى الشيمي

مريض نفسيا يطعن والدته بسكين حتى الموت في كوم حمادة بالبحيرة

رئيس البعثة الأممية بالسودان: الأطراف المتحاربة مسئولة ويجب محاسبتها على الجرائم

الكندوز بـ300 جنيه والضأن بـ330.. أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم

"تعليم مطروح": 260 درجة فى "الإعدادية" للالتحاق بمدرسة الطاقة النووية بالضبعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابا عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى