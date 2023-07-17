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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

لهذا السبب.. لا يجب تناول كل مكملاتك الغذائية في الصباح

فيتامينات
فيتامينات

يتناول الكثير من الناس جميع مكملاتهم الغذائية في الصباح دفعة واحدة، ولكن هناك القليل منها يمكنك الاستفادة منه في الأوقات المثلى على مدار اليوم. إذن، ما هي الفيتامينات التي يجب أن نتناولها في أي وقت؟.

إذا تناولت فيتامين ب في الصباح فستبدأ بداية جيدة بشكل عام، تساعد فيتامينات ب (هناك ثمانية فيتامينات معًا) على إطلاق الطاقة من الطعام مع الحفاظ على صحة الدم والجلد والجهاز العصبي.

تقول أخصائية التغذية كيت وفقا لموقع مترو: "من الأفضل دائمًا تناول فيتامينات ب في الصباح، حيث يمكن أن تكون محفزة وتساعد على زيادة الطاقة لبدء اليوم".

الأفضل تناول المكملات الأخرى على مدار اليوم، حيث تشرح كيت أن "فيتامين سي قابل للذوبان في الماء، وسوف تقوم فقط بإخراج أي فائض من خلال البول"، لذا من الأفضل تقسيم جرعتك وتناولها على مدار اليوم بدلاً من تناولها دفعة واحدة.

يساعد فيتامين سي على حماية الخلايا والتئام الجروح ويحافظ أيضًا على صحة الجلد والأوعية الدموية والعظام والغضاريف.

بعد ذلك نعلم جميعًا أن فيتامين (د) مكمل جيد يجب تناوله، خاصةً عندما لا نحصل على الكثير من الشمس، في الواقع يجب على الجميع تناولها خلال فصلي الخريف والشتاء.

يساعد فيتامين د في الحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات، تقول كيت: "من الأفضل تناول فيتامين د في منتصف النهار لأن هذا هو الوقت الذي تصنع فيه فيتامين د بشكل طبيعي من الشمس عندما تكون في أقوى حالاتها".

إذا كنت تتناول المغنيسيوم فمن الأفضل تناوله في المساء لأن بعض الدراسات أظهرت أنه يمكن أن يساعدك على الاسترخاء، تقول كيت: "من الأفضل تناول المغنيسيوم في الليل لتشجيع النوم الجيد ليلاً".

ولكن إذا كنت في الخارج في الشمس فقد ترغب في التفكير في أخذه بعد ذلك أيضًا، تقول: "المغنيسيوم مطلوب أيضًا لصنع فيتامين د، لذا إذا تعرضت لأشعة الشمس بشكل آمن فقد يكون من المفيد تضمين بعض المغنيسيوم أيضًا".

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