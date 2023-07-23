لو فاتك التريند|مواعيد قطع التيار الكهربائي.. وذكرى ثورة 23 يوليو

تصدرت العديد من الأخبار محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، والتي تنوعت ما بين السياسية والفنية والاجتماعية والرياضية، وترصد "الدستور" لكم أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

الكهرباء تحدد مواعيد قطع التيار: احذروا الدقائق الحاسمة في الأسانسير

طالبت الشركة القابضة لكهرباء مصر جميع المواطنين بعدم استخدام المصاعد، خلال التوقيت الذى حددته شركات توزيع الكهرباء لفصل التيار حال الحاجة إليه، وقالت الشركة إنه من المقرر العمل بتوقيتات الفصل الجديدة اعتبارًا من منتصف الليلة الساعة الثانية عشرة ليلًا، اليوم السبت.. للمزيد اضغط هنا.

أكثر من 600 ألف حاج يصلون إلى المدينة المنورة

بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد تأديه مناسك الحج حتى اليوم 609 آلاف و267 حاجًا من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.. للمزيد اضغط هنا.

يوم استرد المصريون كرامتهم.. أبرز المعلومات عن ثورة 23 يوليو

تحرك عسكري ضد الحكم الملكي قادة ضباط الجيش المصري بتأييد الشعب واستطاعوا أن يحققوا الانتصار، فكان الانقلاب على النظام الملكي عام 1952، حيث تسبب في إلغاء الملكية ونفي الملك فاروق الأول لإيطاليا، وتحول دولة مصر من ملكية لجمهورية.. للمزيد اضغط هنا.

في بيان رسمي.. برشلونة يكشف موقفه من مباراة أرسنال الودية

كشف نادي برشلونة الإسباني موقفه من مواجهة أرسنال الإنجليزي الودية، خلال معسكرهم التحضيري للموسم الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية، ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة ودية أمام نظيره أرسنال، ضمن إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2023-2024.. للمزيد اضغط هنا.