أكثر من 600 ألف حاج يصلون إلى المدينة المنورة

بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد تأديه مناسك الحج حتى اليوم 609 آلاف و267 حاجًا من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.

وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد - أن إجمالي الواصلين للمدينة المنورة اليوم بلغ 28 ألفًا و717 حاجًا.

وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 446 ألفًا و581 حاجًا، فيما بلغ عدد المغادرين أمس السبت 27 ألفًا و847 حاجًا، غادر منهم 25 ألفًا و441 حاجًا من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 107 رحلات، بينما غادر 2343 حاجًا من محطة استقبال الهجرة عبر 21 رحلة.

وأضافت أن الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم بلغ عددهم 162 ألفًا و619 حاجًا من جنسيات مختلفة، بينما بلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 54٪، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام لليوم 1629 حاجًا.